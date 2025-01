Mezzi pubblici, un ostacolo nella vita quotidiana

Trasporti pubblici a Macerata, non è proprio una passeggiata usarli. E’ l’argomento di cui si parla nella notizia di apertura di “La voce della Dante”, giornale scolastico realizzato nell’ambito del laboratorio di giornalismo di Cronache Junior con i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Macerata. Nei prossimi giorni pubblicheremo diversi contenuti del giornale che è stato diffuso sia in versione cartacea che digitale nei canali scolastici.

di Alessandro Cingolani

Certo muoversi in auto per Macerata non è una passeggiata. I mezzi pubblici della città, purtroppo, non sempre sono all’altezza delle aspettative. Il servizio di autobus, ad esempio, è caratterizzato da ritardi frequenti, tanto che i cittadini si trovano a dover aspettare per molto tempo alla fermata senza alcuna certezza sull’orario di arrivo del mezzo. Questo costituisce un problema enorme per noi studenti che dobbiamo arrivare puntuali a scuola, se non vogliamo prenderci un richiamo.

Inoltre, le linee non sempre coprono in modo adeguato tutte le zone della città e chi abita in periferia non riesce ad usufruirne. Inoltre, soprattutto nelle ore di punta, gli autobus sono sovraffollati, rendendo il viaggio scomodo e poco piacevole. Talvolta a stento si chiudono le porte e noi ci ritroviamo stretti come sardine. Per la verità, c’è da dire che a volte dei ragazzi e delle ragazze maleducati occupano dei posti liberi con i loro zaini. Per non parlare poi del fatto che alcuni fumano all’interno del mezzo le sigarette elettroniche ed allora l’aria diventa irrespirabile sia per la puzza del fumo che del sudore umano. A ciò si aggiunge che i veicoli sono vecchi e non sempre ben mantenuti e danno l’impressione di essere poco sicuri. La mancanza di una manutenzione adeguata porta, in alcuni casi, a guasti improvvisi, costringendo i passeggeri a rimanere a lungo in attesa di una soluzione.

Anche le informazioni relative agli orari, a eventuali modifiche o a sospensioni del servizio per sciopero, non sono sempre chiare, facilmente accessibili e tempestive, lasciando così i cittadini spesso nel dubbio su come e quando spostarsi. In generale, la qualità del trasporto pubblico a Macerata necessita di un rinnovamento urgente per rispondere in modo più efficiente e comodo alle esigenze della popolazione.

Ma anche per chi viaggia in macchina la situazione non è migliore, infatti nelle ore di punta al mattino o nella pausa pranzo, il traffico è molto congestionato e anche per percorrere brevi tratti si impiega molto tempo. Alla rotonda del Rotary, alle 8 si crea un vero e proprio caos. Non si capisce bene dove incolonnarsi e per questo si creano anche quattro file di macchine disposte l’una accanto all’altra. Il rischio di incidenti è molto alto.

Clicca per leggere il giornale “La voce della Dante”