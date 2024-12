Si chiamerà “La voce della Dante” il giornale scolastico che a partire dall’inizio del nuovo anno sarà distribuito dalla scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri a Macerata.

E’ già al lavoro la redazione, composta da venti ragazzi e ragazze che hanno deciso di prendere parte al laboratorio di giornalismo pomeridiano di Cronache Junior tenuto da Alessandra Pierini.

I loro ruoli spaziano dalla direttrice alla titolista, dal grafico ai fotografi, passando per inviati e collaboratori di ogni tipo che si stanno misurando via via con notizie di attualità, di sport ma anche musicali e legate al tema sanitario senza dimenticare le nuove tecnologie e il coinvolgimento di lettori e lettrici. Una esperienza che la redazione sta vivendo con impegno ed entusiasmo riuscendo così a cogliere la particolarità della professione giornalistica, l’importanza e le motivazioni di ogni scelta che i professionisti dell’informazione sono chiamati continuamente a fare.

Nel cammino verso la realizzazione del giornale, gli studenti sono accompagnati dalle professoresse Cleonice Zappa, Maria Cristina Cera e Alessandra Serafini.