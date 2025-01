Le aziende vanno a scuola per cercare i talenti del futuro

Un ponte significativo tra il mondo della scuola e quello del lavoro, rafforzando il legame tra i giovani e il dinamico tessuto produttivo maceratese. Questo è stato il senso della prima edizione del Carreer Day che si è svolto nell’Istituto Ipsia “F. Corridoni” di Corridonia.

Un evento, definito dalla scuola, cruciale per il territorio dedicato all’orientamento professionale e formativo degli studenti delle classi quinte delle tre sedi.

La manifestazione ha visto la partecipazione di importanti realtà produttive, universitarie e del settore del lavoro. Tra gli enti presenti si distinguono le agenzie per il lavoro GI Group e Openjobmetis, oltre alle prestigiose università Unicam Università di Camerino e Università Politecnica delle Marche Univpm,m.

Il ricco panorama industriale locale ha trovato ampia rappresentazione con la presenza di aziende leader nei rispettivi settori, tra cui Infissi Corsetti, Enzo Reschini, Santoni, Sifa, Gruppo Meccaniche Luciani, Dafram e Faggiolati Pumps. Bit&Gml, Millenergie, Simonelli Group, 4D Engineering, Edif, Eurosuole, Tombolini Motor Company. La loro partecipazione testimonia la vitalità e la varietà del tessuto produttivo maceratese, caratterizzato da una forte propensione all’innovazione e all’eccellenza.

«Il Career Day – scrive la scuola in una nota – ha avuto un duplice obiettivo: orientare gli studenti verso scelte consapevoli per il loro futuro professionale e accademico e offrire alle aziende partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con i talenti del futuro. Per i giovani presenti, l’evento ha rappresentato una preziosa occasione per conoscere da vicino le realtà aziendali del territorio, approfondire le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale e scoprire i percorsi formativi più adatti alle loro ambizioni.

Dal punto di vista delle imprese, la giornata ha permesso di avvicinarsi ai giovani studenti, favorendo l’individuazione di nuove risorse e potenziali collaboratori. Questo incontro costruttivo ha evidenziato quanto sia cruciale investire in una collaborazione sempre più stretta tra il mondo della scuola e quello produttivo».

A confermare l’importanza dell’evento per la comunità locale sono state anche le presenze istituzionali della sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli, della vicesindaca Nelia Calvigioni e dell’assessore alla cultura Massimo Cesca. Era inoltre presente la dirigente scolastica Daniela Smorlesi dell’IC “Lanzi” di Corridonia, a testimonianza dell’importanza della continuità anche in termini di orientamento, dal primo ciclo di istruzione fino alla formazione professionale.

Il dirigente scolastico Gianni Mastrocola ha espresso la soddisfazione per il successo dell’iniziativa, dichiarando: «Oggi è la giornata del futuro per i nostri studenti. Questa manifestazione è un segnale forte per i nostri giovani. Siamo orgogliosi di poter offrire loro occasioni concrete per conoscere le opportunità del territorio e fare scelte consapevoli per il loro domani».

L’istituto desidera infine esprimere un sentito ringraziamento a tutte le realtà aziendali, istituzionali e formative che hanno partecipato, rendendo possibile il successo di questa importante iniziativa e ricorda le prossime date di scuola aperta di domenica 2 e 9 febbraio.