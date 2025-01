Alternanza scuola lavoro all’estero per novanta studenti dell’Ipsia Corridoni

Ottantanove studenti dell’Ipsia “Corridoni”, provenienti dalle tre sedi di Corridonia, Macerata e Civitanova, hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza formativa unica: un Pcto ( ex alternanza scuola lavoro) all’estero di due settimane svolto in diverse città europee, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del nell’ambito del Pon “Per la scuola” 2014-2020.

Le destinazioni, che hanno coinvolto dai 15 ai 30 studenti per modulo insieme a due docenti accompagnatori, sono state Siviglia per la Spagna, Coimbra per il Portogallo, Cork per l’Irlanda e Maribor per la Croazia: ad accogliere gli studenti dell’Ipsia “Corridoni” c’erano famiglie locali o strutture ricettive.

La rilevante portata del progetto, sta sia nell’ ingente numero di giovani studenti coinvolti, circa una novantina, sia nei fondi investiti per coprire tutte le spese, tali da garantire a chiunque fosse meritevole di prenderne parte e di conoscere il mondo del lavoro in un contesto internazionale, in cui cimentarsi a comunicare in lingua straniera (inglese) e operare in squadra.

«Durante il soggiorno – scrive la scuola in una nota – gli studenti, hanno avuto modo di seguire corsi su abilità specifiche e competenze trasversali da spendere nel mondo del lavoro e di conoscere scuole, realtà aziendali e paraospedaliere, conformi ai percorsi di studio elettronica, meccanica e servizi sociosanitari, partecipando a mansioni lavorative concrete, affinando le loro capacità pratiche e i loro punti di forza individuali.

Ugualmente rilevante, ai fini di una crescita personale fondata su collaborazione e rispetto reciproco, è stata l’organizzazione abitativa in piccoli gruppi, tradotta in una conoscenza più profonda tra gli studenti delle tre sedi e favorita, oltre che dal tempo trascorso insieme, dalla collaborazione quotidiana nelle faccende domestiche, conoscenza che in molti casi si è tradotta in forte amicizia.

Al ritorno, i partecipanti si sono dichiarati entusiasti dell’esperienza, sia perché catapultati in una realtà tanto diversa da quella abituale, sia per avere sperimentato le loro capacità organizzative e di collaborazione, che li hanno resi consapevoli dell’importanza della solidarietà e di un atteggiamento da cittadini del mondo: un’ opportunità straordinaria, insomma, per riscoprire la natura profonda dei rapporti umani».

Di questa esperienza si parlerà domani all’ipsia Corridoni di Corridonia: dalle 9 alle 13.30 è in programma il career day “Orienta il tuo domani”, alla presenza delle università di Camerino e Politecnica delle Marche, aziende del territorio ed agenzie per il lavoro. È una novità assoluta per l’istituto che mette in archivio anche una recente esperienza all’estero che ha coinvolto numerosi alunni in Portogallo, Spagna, Irlanda e Croazia.