Salvaguardia del pianeta, a scuola dai Gormiti per diventare “eroi della Terra”

I Gormiti alla scuola San Vito per insegnare ad alunni e alunne come si può diventare “eroi della Terra.

La secondaria di primo grado San Vito dell’Istituto comprensivo “Badaloni” ha partecipato giovedì alla nuova iniziativa dedicata alle scuole italiane per promuovere i valori fondamentali della salvaguardia del pianeta e della sostenibilità ambientale, lanciato dalle Grotte di Frasassi in associazione con i Consorzi Nazionali per il Riciclo di Alluminio (Cial) Acciaio (Ricrea) Plastica (Corepla) Carta e Cartone (Comieco) Vetro (Coreve) e Plastica bio (Biorepack).

“Gormiti – The New Era Game” è il nome del progetto che prende il nome dalla nuova serie televisiva live action “Gormiti – The New Era”, in onda su Rai Gulp e Rai Play, firmata da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi e girata nella spettacolare scenografia naturale delle Grotte di Frasassi e vede protagonisti i personaggi dei Gormiti, i guardiani del pianeta Terra: Glen il Scion della Terra, Carter il Scion dell’Acqua, Skye il Scion dell’Aria e Zane il Scion del Fuoco.

«Con quiz, attività pratiche ed interattive – scrive la scuola in una nota – gli studenti hanno scoperto come le loro piccole azioni quotidiane contribuiscono a proteggere il nostro pianeta. Temi come il riciclo, il risparmio idrico, l’inquinamento atmosferico e l’economia circolare sono stati affrontati in modo divertente e coinvolgente per stimolare la curiosità e l’interesse.

Un innovativo progetto di gamification scelto dai docenti con la certezza che un contesto di gioco e di benessere faciliti l’apprendimento, oltre a incoraggiare la partecipazione di tutti valorizzando i diversi talenti e l’autostima.

Un’attività con un forte valore orientante verso la scoperta delle proprie inclinazioni, senza perdere di vista la collaborazione con le istituzioni e i siti di interesse del territorio che contraddistingue le attività della scuola San Vito ma anche con un elevato valore educativo per comprendere che ogni piccolo gesto conta e che ognuno di noi può essere un “eroe della Terra” proprio come i Gormiti.

Un progetto per ampliare e migliorare l’offerta didattica-disciplinare inserito all’interno del curriculum di educazione civica, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita come cittadini attivi e consapevoli».