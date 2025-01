A scuola di sicurezza alimentare con i Nas

Dai banchi di scuola alla sicurezza alimentare: i Nas di Ancona hanno incontrato giovedì gli studenti dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli nell’Auditorium S. Spirito di Cingoli, dove si è svolto un importante incontro formativo rivolto alle classi quinte. L’evento, organizzato nell’ambito delle attività professionalizzanti della scuola, ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona, il vice comandante regionale, luogotenente Maraglino, e il responsabile controlli, luogotenente Giannone.

L’incontro è stato introdotto dalla dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Annamaria Marcantonelli, che ha accolto i partecipanti e illustrato gli obiettivi dell’iniziativa. La dirigente ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare gli studenti alle tematiche igienico-sanitarie, un aspetto cruciale per chi opera nei settori di cucina, sala, pasticceria, accoglienza turistica e sport e benessere.

Durante l’evento, i rappresentanti dei Nas di Ancona hanno approfondito il ruolo del Nucleo antisofisticazioni e sanità, soffermandosi sulle procedure di controllo igienico-sanitario lungo tutte le fasi di lavorazione, produzione e stoccaggio dei prodotti.

«Gli studenti – si legge in una nota – hanno avuto l’opportunità di conoscere i principali aspetti delle ispezioni svolte dai Nas, dalle verifiche sui magazzini e sugli ambienti di lavoro, fino alle analisi e alle eventuali sanzioni amministrative o penali in caso di irregolarità. Particolare attenzione è stata rivolta al valore della prevenzione e al rispetto delle normative, elementi fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. L’incontro ha rappresentato un momento di grande valore educativo e formativo per i futuri professionisti del settore, fornendo loro una visione diretta e concreta delle responsabilità che li attendono nel mondo del lavoro: un’occasione, pertanto, che pone nuovamente il Varnelli di Cingoli al centro di attività di uniscono il sapere teorico all’esperienza pratica, preparando i giovani a diventare professionisti consapevoli e competenti».