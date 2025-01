La storia al femminile per la parità di genere

«Parità di genere: realtà o utopia?”. E’ il provocatorio titolo dell’incontro che si è svolto venerdì mattina al teatro di Gualdo. Hanno partecipato, oltre alla cittadinanza, le scuole del comprensivo di Sarnano con studenti di Gualdo, Monte San Martino e Penna San Giovanni, oltre che di Sarnano.

La storia al femminile, eroine che hanno combattuto per la parità ma anche storie di donne vittime di violenza che hanno denunciato la loro situazione: sono questi i temi affrontati alla presenza della Consigliera di parità della provincia di Macerata Deborah Pantana, del consigliere regionale Pierpaolo Borroni e di Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione montana dei Monti azzurri.

E’ stato il professor Luigiaurelio Pomante ad offrire una rilettura della storia in chiave femminile e a presentare frammenti di vita di donne che hanno combattuto per la parità comprese figure maceratesi. Mentre Luca Doria, della comunità di accoglienza Casa Giuditta, una delle due esistenti in provincia di Macerata, in collaborazione con la comunità, ha narrato alcuni vissuti di donne vittime di violenza che hanno avuto il coraggio di denunciare e ricominciare a vivere.

Per finire, Remo Grassetti, ha presentato il metodo Mas, approccio alla gestione dei conflitti, da lui ideato.