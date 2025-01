«Ricevere la Costituzione nella solenne Sala della Lupa è stato emozionante e significativo»

Hanno ricevuto la Costituzione direttamente nella Sala della Lupa a Roma i neo diciottenni e le neo diciottenni di Mogliano. La cerimonia si è svolta giovedì, a palazzo Montecitorio, sede delle Camera dei deputati. Guidati dal sindaco Fabrizio Luchetti e accompagnati dall’Amministrazione comunale e dalla Segretaria Stefania Bolli, i neo diciottenni di Mogliano hanno ricevuto la Costituzione italiana dalle mani del primo cittadino e dell’onorevole Erica Mazzetti nel luogo in cui fu proclamata la Repubblica italiana all’indomani del referendum del 1946 e dove in una splendida teca è conservata una delle tre copie originali della costituzione.

A riflettere sull’esperienza vissuta è uno dei neo diciottenni che scrive:« La giornata vissuta a Montecitorio nella Camera dei Deputati è stata un’esperienza estremamente formativa e significativa.

Infatti abbiamo avuto la fortuna di assistere in prima persona a un momento storico: la conclusione del lunghissimo ed estremamente controverso iter legislativo riguardo la differenziazione delle carriere all’interno della magistratura.

E’ stata una occasione che ci ha permesso di osservare da vicino sia gli aspetti positivi che le evidenti criticità ed ipocrisie del funzionamento della nostra Repubblica e delle sue istituzioni. Un momento particolarmente emozionante è stato vivere la consegna della Costituzione nella solenne Sala della Lupa, dove ci è stata ricordata l’importanza di essere cittadini attivi nella società.

L’invito a partecipare attivamente e con consapevolezza alla vita politica dello stato e a esercitare il diritto di voto, che purtroppo viene troppe volte sottovalutato, è stato un richiamo potente al valore di tutte quelle lotte e quei sacrifici che hanno reso possibili tutti i diritti di cui oggi possiamo godere.

Questa esperienza non è stata solo una importante lezione sul funzionamento delle nostre istituzioni, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può e deve svolgere all’interno dello Stato». (c.b.)

I ragazzi e le ragazze hanno potuto visitare i luoghi più importanti della storia democratica italiana e vivere un momento importante per la loro crescita come cittadini e per essere protagonisti della vita sociale di domani.

Significative le parole del sindaco che nel suo discorso ha voluto evidenziare come la storia ci cammini al fianco e a volte capiti di incrociarla, come successo ai ragazzi e alle ragazze moglianesi, a Montecitorio, in questa importante occasione, tra quelle mura impregnate di storia della patria.

Ad esse ha fatto eco l’intervento dell’onorevole Erica Mazzetti che ha voluto sottolineare l’unicità dell’esperienza dei ragazzi moglianesi in quanto si è trattato della prima volta in cui sia avvenuta la consegna della Costituzione a Montecitorio, il luogo dove la stessa Costituzione è nata, nel 1948.