Un viaggio attento e appassionato tra lettere e fotografie degli internati militari

Premio nazionale Giovanni Grillo sugli Internati militari italiani, a vincerlo è la classe 5D del liceo scientifico Galilei di Macerata.

La cerimonia di premiazione si terrà il 24 gennaio alla Camera dei Deputati a Roma, dove la classe 5D riceverà il premio alla presenza di alte cariche istituzionali.

Si è conclusa la decima edizione del premio nazionale Giovanni Grillo, dedicato alla memoria degli Internati militari italiani, soldati dell’esercito italiano deportati in massa nei campi di concentramento tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. La storia di questi circa 700mila0 uomini, a cui non sempre è stata data adeguata risonanza nella storiografia ufficiale, rappresenta un importante tassello per la ricostruzione della storia d’Italia.

Il concorso è stato vinto dalla classe 5D del “G. Galilei”, ex aequo con altri due istituti superiori italiani. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Aeronautica militare, dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, di Rai per la Sostenibilità Esg e con la Media Partnership di Rai Cultura, ha visto la partecipazione di numerose istituzioni scolastiche d’Italia, sia di primo che di secondo grado.

«Gli studenti e le studentesse, guidati dalla prof Sargolini, – si legge in una nota della scuola – hanno affrontato un percorso di approfondimento storico sulle vicende degli Imi, analizzando sia brani storiografici che documenti originali, come lettere e fotografie. Il loro lavoro, frutto di una ricerca attenta e appassionata, ha permesso di ricostruire un periodo cruciale della nostra storia, sottolineando l’importanza della resistenza al nazifascismo e della fedeltà alla nazione. L’insegnamento principale di questa esperienza, che si colloca nell’ambito delle attività di Educazione civica, è stato incentrato sul valore della memoria, intesa come bene comune di ogni popolo, da cui trarre l’ispirazione per un rinnovato impegno sociale.

Questo riconoscimento rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini e tutto il personale del Galilei si congratulano con gli studenti per questo importante risultato».