Santa Claus Bus e Tombolissima, il Natale meraviglia a Sarnano

L’arrivo del Santa Claus Bus, ma anche la Tombolissima e il presepe vivente. Così termina “A Sarnano una meraviglia di Natale” che ha visto tanti appuntamenti dedicati a bambini e bambine. Con i diversi appuntamenti dell’Epifania, la pista di pattinaggio su ghiaccio con l’applauditissimo “Giordano show”, la divertente caccia al tesoro “Chi cerca trova” per i più piccoli e la frequentatissima Mostra Fotografica “Sarnano….& Dintorni”, è sceso il sipario sulla multi rassegna natalizia proposta dalla amministrazione comunale che ha conquistato i più piccoli, le più piccole e le famiglie.

Rispetto al passato si è partiti sabato 30 novembre con il “taglio del nastro”, il saluto del Sindaco e la presentazione del progetto “Il Natale Sarnanese”, e con la simultanea cerimonia di accensione delle tradizionali luminarie natalizie, dell’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, ormai un classico della Pro Sarnano, il tutto con la coinvolgente esibizione itinerante della Mistrafunki Street Band. Da subito si è percepita la voglia di novità, con l’installazione di un secondo albero di Natale al centro di Piazza Alta, resa così ancora più suggestiva.

Altra novità assoluta di quest’anno è stato l’attesissimo “Capodanno in Piazza” meticolosamente allestito con animazioni e spettacoli dall’Associazione Abbadia 6.5 nella centralissima piazza della Libertà letteralmente invasa, fin dal primo pomeriggio, dai visitatori.

Anche l’arrivo del “Santa Claus Bus”, che ha fatto tappa nella medesima piazza per l’intera giornata del 27 dicembre, è stato particolarmente gradito da bambini, bambine e adulti, al punto che sono stati registrati quasi 500 ingressi solo di piccoli visitatori.

Per quanto riguarda i ritorni il “Presepe Vivente”, allestito lungo le strette e caratteristiche viuzze del Borgo Medievale – riproposto dopo ben 6 anni – ha riscosso un grande successo di pubblico così come la “Tombolissima di Capodanno”, riproposta dall’associazione S.S. Sarnano dopo 7 anni, questa volta in piazza della Libertà, con il supporto del Comune che ha voluto anticipare l’attesa dell’estrazione con un divertente spettacolo di magia e giocoleria “Alice e il Mago”.

Anche la mostra fotografica retrospettiva “Sarnano &…Dintorni”, allestita a cura dell’amministrazione comunale negli spazi della Galleria del Loggiato “E. Mariotti” per 17 giorni, è stata molto apprezzata.