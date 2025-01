La miniserie su Leopardi in tv e l’attore Ettore Cardinali a scuola

Oggi 7 e domani 8 gennaio arriva l’attesissima miniserie “Leopardi – Il poeta dell’Infinito”, diretta da Sergio Rubini, che racconta la vita del grande poeta Giacomo Leopardi in un ritratto inedito e appassionante.

A Monte Vidon Corrado, Simone Giaconi di Giaconi Editore ha guidato il Leopardi day. «Abbiamo avuto l’onore – racconta – di leggere un brano del libro O magico di parole di Stella Sacchini al Leopardi Day davanti ai tantissimi piccoli studenti e studentesse dell’Isc di Falerone insieme ad Ettore Cardinali ed Anna Viola. Un grandissimo in bocca al lupo ad Ettore, giovanissimo interprete di Giacomo Leopardi bambino, che abbiamo potuto ammirare in anteprima. Grazie al presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, alla dirigente dell’Isc di Falerone Oda Gesue’ ed al sindaco di Monte Vidon Corrado Elio Vincenzi per l’emozionante mattinata».