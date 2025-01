Una giornata “pasticciosissima”, il laboratorio di cucina fa centro

“Giornata Pasticciosissima” sabato nella storica Palazzina Liberty del Lido Cluana a Civitanova dove si è svolta con grande successo la manifestazione “Gustosissimo: favole, ricette e laboratorio di cucina”. L’evento, organizzato dal Comune, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi bambini e bambine che, tra uova e farina, hanno sperimentato l’arte culinaria in un laboratorio creativo e divertente.

Sotto la guida esperta di Mariarosa Berdini e delle “Tate senior” Paola Fontana, Maria Grazia Campugiani ed Emilia Bacaro, i piccoli aspiranti cuochi e cuoche hanno avuto l’opportunità di mettere le mani in pasta, imparando ricette semplici e gustose. La giornata è stata arricchita dalla presenza speciale di Claudia Brattini e Carolina D’Angelo, autrici del libro “Gustosissimo – Favole, ricette ed emozioni da impastare”, che hanno condiviso con i partecipanti storie e consigli tratti dalla loro opera.

Il libro, disponibile nelle librerie, è un progetto editoriale innovativo che unisce favole e ricette, trasformando la cucina in un luogo di apprendimento e condivisione per grandi e piccini. Scritto da Claudia Brattini, farmacista esperta in nutrizione, e Carolina D’Angelo, scrittrice per bambini, con le illustrazioni di Valeria Colonnella, “Gustosissimo” celebra la cucina come cuore della famiglia, promuovendo una corretta alimentazione e l’amore per il territorio attraverso l’uso di prodotti tipici locali.

La “Giornata Pasticciosissima” ha rappresentato un’occasione unica per i bambini e le bambine di avvicinarsi al mondo della cucina in modo ludico ed educativo, rafforzando il legame tra cibo, emozioni e tradizioni familiari. L’evento ha sottolineato l’importanza della cucina come spazio di condivisione e crescita, in linea con i valori promossi dal libro “Gustosissimo”.

Per chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati durante l’evento, il libro “Gustosissimo – Favole, ricette ed emozioni da impastare” è disponibile nelle principali librerie e piattaforme online. Il testo è stato stampato con il font inclusivo “Sylexiad”, progettato per facilitare la lettura da parte di persone con dislessia.