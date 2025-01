Elezione di Miss Befana, pronta la giuria dei bambini

Una giornata dedicata alla Befana e ai bambini e alle automobili da collezione è quella che si appresta ad essere celebrata il 6 gennaio nel centro di Macerata.

Le vecchine scenderanno dalle tradizionali scope per salire sulle automobili storiche del Club Scuderia Marche, che saranno poi esposte lungo via Gramsci per la gioia di appassionati e curiosi.

Alle 17 via allo spettacolo sul palco con la sfilata delle aspiranti Miss Befana: ad eleggere la più Befana di tutti, sarà la giuria di bambini e bambine. A fare da colonna sonora di tutta la manifestazione ci sarà la musica delle Fettine Panate, gruppo specializzato in cartoon e musica da festa e non mancheranno i momenti di danza a cura della scuola “A passo di danza” di Macerata. Lo spettacolo sarà condotto da Alessandra Pierini e Claudio Ricci.

Dopo l’elezione della miss, non potrà mancare la tradizionale discesa della Befana dalla Torre dei tempi. «Dopo il successo del Capodanno in piazza ci prepariamo ad un altro appuntamento immancabile del calendario degli eventi natalizi – hanno detto gli amministratori della città – ci aspettiamo una grande partecipazione con bambini e famiglie non solo maceratesi a conferma del trend positivo in termini di turismo di prossimità sperimentato negli ultimi anni».