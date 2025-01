Premio Transizione Ecologica, Civitanova cerca giovani idee green

Se hai un’idea che può rendere il mondo un posto migliore, questa è la tua occasione!

Il Comune di Civitanova lancia la terza edizione del Premio Ambasciatore della Transizione Ecologica, un percorso super innovativo per studenti, professionisti e imprese. L’obiettivo è quello di proporre progetti che rendano la città più sostenibile e green, trasformandola in un esempio di sviluppo responsabile.

Cos’è il Premio?

Non è solo un riconoscimento, ma un vero e proprio laboratorio di idee! Selezionati esperti accompagneranno i partecipanti per trasformare le loro proposte in realtà. Il tutto con un focus su temi che ci riguardano tutti, come:

Creatività e cultura: dai vita a progetti innovativi che mescolano arte, design e sostenibilità.

Mobilità sostenibile: ripensare strade e trasporti per una città più accessibile e “green”.

Cambiamenti climatici: idee per salvaguardare l’ambiente e combattere il riscaldamento globale.

Economia circolare: riduci, riutilizza, ricicla! Dai materiali al design, ogni passo conta.

Gestione dell’acqua: progetti per risparmiare questo bene prezioso, sia in città che nei campi.

«Quest’anno vogliamo puntare ancora di più sulla specializzazione e sull’innovazione per premiare i progetti migliori – ha dichiarato Roberta Belletti, Assessore alla Transizione Ecologica – È un’occasione unica per imparare, crescere e fare davvero la differenza».

I progetti selezionati saranno accompagnati da professionisti esperti nelle successive fasi di sviluppo e valorizzati attraverso iniziative mirate, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare buone pratiche locali.

Hai tempo fino a venerdì 4 aprile 2025, ore 10:00, per inviare la tua candidatura. Non lasciarti scappare questa opportunità di brillare e fare la differenza per il pianeta e la tua città!

Per info: transizione.ecologica@comune.civitanova.mc.it