Capodanno in giro per il mondo: le tradizioni più curiose

Le tradizioni di Capodanno variano da paese a paese, e alcune sono davvero curiose, perfette per stupire i tuoi amici con delle curiosità che non conoscono.

In Danimarca, per esempio, è tradizione rompere piatti contro le porte delle case dei propri amici e familiari. Più cocci trovi davanti alla porta il mattino del 1° gennaio, più fortuna avrai nel nuovo anno. Sembra un pò rumoroso, ma è un modo originale per dimostrare affetto!

In Spagna, invece, allo scoccare della mezzanotte si mangiano dodici chicchi d’uva, uno per ogni rintocco dell’orologio, esprimendo un desiderio per ogni chicco. Non è facile mangiarli tutti senza ridere, ma è un modo divertente per iniziare l’anno con il piede giusto.

In Giappone, il Capodanno è una festa molto spirituale. Durante la notte di San Silvestro, i templi buddhisti fanno risuonare le campane 108 volte, un numero che rappresenta i 108 desideri terreni che, secondo il buddhismo, causano sofferenza. Con ogni rintocco, ci si libera da uno di questi desideri, purificando l’anima per l’anno nuovo.

In Ecuador, invece, si bruciano grandi pupazzi di cartapesta, chiamati años viejos, che rappresentano l’anno appena trascorso e tutti i problemi che si vuole lasciare alle spalle. È uno spettacolo colorato e pieno di significato.

Nelle Filippine si crede che il cerchio porti fortuna, perché richiama la forma delle monete. Per questo, la notte di Capodanno si indossano vestiti con pois, si servono cibi rotondi e si decorano le case con oggetti circolari. Più cerchi ci sono, più soldi arriveranno!

In Sudafrica, invece, in alcuni quartieri di Johannesburg, è tradizione gettare mobili vecchi dalle finestre. Questo gesto simboleggia la volontà di liberarsi del passato e fare spazio al nuovo. Attenzione, però: non provare a farlo senza avvisare i tuoi vicini!

In Brasile, il Capodanno si festeggia in spiaggia, vestiti di bianco per attirare pace e fortuna. Molti si tuffano nel mare e saltano sette onde, esprimendo un desiderio per ogni salto. È un modo spettacolare per sentirsi in sintonia con la natura e iniziare l’anno con energia positiva.

In Colombia, invece, chi sogna di viaggiare nel nuovo anno può fare un giro intorno al quartiere con una valigia in mano allo scoccare della mezzanotte.

Infine, in Italia abbiamo una tradizione particolare: indossare biancheria intima rossa durante la notte di San Silvestro, un colore considerato portafortuna, soprattutto in amore. Queste tradizioni ci insegnano che, pur vivendo in culture diverse, tutti condividiamo il desiderio di iniziare il nuovo anno con speranza, gioia e un pizzico di fortuna.

Quale tradizione ti piacerebbe provare quest’anno?