Il Natale Rock della scuola di musica “Crescendo”

A Mogliano il Natale è rock con la scuola di musica del centro culturale Crescendo. Nel Teatro Apollo del piccolo borgo maceratese gli allievi dei corsi di musica hanno dato sfoggio delle loro abilità artistiche in un gremitissimo concerto di Natale. Per oltre un’ora i circa trenta aspiranti musicisti hanno intrattenuto un gremitissimo teatro con brani del pop/rock moderno e della tradizione natalizia, alternando le esibizioni soliste alle band di musica d’insieme. Un progetto, quest’ultimo, fortemente sostenuto dalla scuola e dagli stessi allievi, con l’obiettivo di creare gruppi musicali mettendo insieme studenti dei vari corsi in un clima di collaborazione e allegria.

Il Centro, grazie alla collaborazione con il Comune di Mogliano, é attivo sul territori da 6 anni e sta crescendo di anno in anno, avvicinando sempre più moglianesi (e non) alla passione per la musica. Lo spettacolo, inserito nel calendario degli eventi natalizi del paese, é stato anche l’occasione per presentare al pubblico il nuovissimo corso di tastiera elettronica, che si va ad aggiungere a quelli di canto, chitarra e basso già in essere. Il concerto si é concluso con l’esibizione degli insegnanti sulle note del celebre brano di Brenda Lee “Rockin’ around the Christmas tree”.