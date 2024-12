Se sono i proff a fare lo spettacolo di Natale per gli studenti

Come ormai da tradizione della scuola secondaria Mestica di Macerata, il corpo docenti ha voluto augurare buon Natale agli studenti preparando per loro un bel momento di spettacolo ed allegria. Le professoresse ed i professori si sono messi in gioco esibendosi in sketch musicali, spettacoli di illusionismo e brevi monologhi teatrali, alternando performance artistiche di grande livello a momenti di comicità ed ironia, per continuare a far crescere il senso di comunità che lega profondamente insegnanti e studenti.