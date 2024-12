In bici vestiti da Babbo Natale per portare doni in Pediatria

di Carlo Torregrossa

Guardate, è un uccello? Un aereo? No, sono tantissimi Babbi Natale, senza slitta né renne ma in sella ad una magica bicicletta di Natale.

L’iniziativa è nata da un’idea di Simone Ortolani, uno dei titolari del bar Caffé per caso di Villa Potenza, da dove è partito il corteo dei Babbi Natale alla volta del reparto Pediatria dell’ospedale di Macerata. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione commercianti di Macerata e Villa Potenza, assieme, al patrocinio dal Comune di Macerata.

Grande lo stupore nel reparto quando gli uomini in rosso sono entrati a dispensare doni e sorrisi a tutti i bambini e alle bambine presenti, nonostante il freddo rigido. Un iniziativa che ha scaldato sicuramente i cuori di tutti, e ha regalato la magia del Natale ai piccoli ricoverati. Poi la carovana ha proseguito la sua strada verso piazza della Libertà con la foto di rito sotto l’albero della città.