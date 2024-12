Fascia tricolore per la nuova baby sindaca Matilde Angeloni

Una giornata di festa e partecipazione ha segnato l’elezione del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e della sindaca Matilde Angeloni nell’ambito del progetto “Città dei ragazzi” promosso dall’Istituto comprensivo Luca Della Robbia, plesso di Appignano.

Durante una cerimonia ufficiale tenutasi a scuola, il sindaco Mariano Calamita alla presenza della dirigente Filomena Greco, dell’assessore al Turismo Stefano Montecchiarini e della sindaca uscente Jaslin Sanchez ha consegnato a Matilde la fascia tricolore, simbolo del suo nuovo incarico, che lei ha accettato con emozione.

Nel suo discorso di ringraziamento, Matilde ha espresso gratitudine verso i compagni e le compagne per il sostegno ricevuto durante il percorso elettorale, sottolineando l’importanza della collaborazione e della partecipazione attiva. Ha inoltre dichiarato:

«Mi impegnerò, insieme al Consiglio dei ragazzi, per il bene della nostra comunità, ascoltando le idee di tutti e cercando di rendere Appignano un luogo ancora più accogliente per i giovani».

Matilde ha poi presentato i componenti di maggioranza e minoranza del consiglio che sarà così costituito: Maria Vittoria Grilli sarà la vicensindaca e avrà la delega alla cultura, Leonardo Baccifava e Davide Tarabelli condivideranno la delega allo sport, Giulio Vignati si occuperà della scuola, Gaia Antonangeli del sociale, Youssef Boudhriova dell’ambiente, Emma Paoli Martorelli del turismo e Ilenia Messi delle politiche giovanili. Saranno parte del Consiglio Giulia Rogazzo e Filippo Santoni, che hanno partecipato alla competizione elettorale in qualità di candidati sindaco, ed i due consiglieri di minoranza Anita Calamante e Mattia Tartari.

«Il progetto del sindaco dei ragazzi – si legge in una nota – promosso dall’Istituto comprensivo Luca Della Robbia fin dal 2012, ha visto succedersi ben quattro consigli comunali; l’obiettivo resta quello di avvicinare gli studenti alle istituzioni, educandoli ai valori della cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa. Attraverso il Consiglio dei Ragazzi, i giovani possono proporre iniziative, esprimere opinioni e contribuire concretamente alla vita della comunità locale».

La dirigente Filomena Greco è soddisfatta dell’impegno profuso dagli studenti per portare avanti il progetto: «Tutte le idee degli studenti saranno ascoltate, anche quelle della minoranza, nel rispetto del grande lavoro svolto da tutti».

Il sindaco Mariano Calamita, nel consegnare la fascia, ha elogiato l’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi e delle ragazze: «Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per le nuove generazioni di diventare protagoniste del futuro della nostra comunità. Siamo orgogliosi di vedere tanto entusiasmo e responsabilità in questi giovani cittadini».

La cerimonia si è conclusa tra gli applausi degli studenti, sottolineando ancora una volta il valore della collaborazione tra scuola e istituzioni.

Con l’elezione del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Appignano rinnova il suo impegno a sostenere i giovani e a promuovere il loro coinvolgimento attivo nella vita civica, in un clima di dialogo e condivisione.