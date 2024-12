Papà Piero Romitelli ospite speciale alla festa di Natale

Piero Romitelli, cantautore, compositore e paroliere di Morrovalle, è stato ospite in doppia veste della scuola dell’Infanzia “Piazza Giovanni XXIII” di Trodica. Non solo ha cantato per i bambini e le bambine della scuola ma ha partecipato alla festa di Natale anche come papà di Alma e Lena che frequentano il plesso.

Alla presenza del nuovo dirigente scolastico Rosario Suglia, i bambini, le bambine, le insegnanti e le collaboratrici del plesso, Romitelli è stato ricordato per i suoi successi: dopo l’esordio televisivo ad Amici nel 2005, si è fatto notare più volte sul palco di Sanremo e Sanremo Giovani ed ha scritto canzoni per tanti altri interpreti del panorama musicale italiano.

A scuola ha cantato e ballato i tre successi che ha composto per i bambini e le bambine: «Ci pensa mamma”, seconda nell’edizione dello Zecchino d’oro 2023, “Coccodance” ultima uscita dallo Zecchino d’oro 2024 e per finire “Nella Notte di Natale” cantata da Carolina Benvenga.

«E’ stato un momento magico e gioioso – fa sapere la scuola – Si è messo in gioco cantando e ballando con i nostri alunni e alunne. Il corpo docente ha omaggiato l’artista Piero Romitelli con un attestato di riconoscimento, regalandogli un portaplettro a forma di chitarra in ricordo del momento vissuto insieme a noi e lo ringrazia per aver dedicato il suo tempo regalando ai bambini e alle bambine un momento di spensieratezza e felicità in vista delle feste natalizie ormai alle porte».