Nell’aula di terra per piantare grano tradizionale

“Chi semina raccoglie”. Lo hanno sperimentato dal vivo alunni e alunne della scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” e della classe prima della primaria “D. e F.Costantini” di Passo San Ginesio dell’Istituto omnicomprensivo “A.Gentili – V.Tortoreto” di San Ginesio.

Nei giorni scorsi, tutti insieme si sono recati nell’aula di terra a Loro Piceno per piantare grano in modo tradizionale. Raffaele Pozzi e Ilaria Santandrea dell’Azienda agricola e sociale “Terraprospera” hanno fatto vivere ai bambini e alle bambine la poesia del dare vita, con le proprie mani, ai semi di grano antico. Momenti Gli alunni e le alunne dei due ordini di scuola hanno prima pesato la quantità di chicchi utilizzando con interesse e precisione la bilancia, poi hanno ascoltato la descrizione dei passaggi fondamentali della tecnica della semina “a spaglio”.

«Tra l’entusiasmo e la curiosità – scrive la scuola in una nota – sono stati affidati alla terra quei grani antichi che hanno accompagnato tante generazioni di agricoltori. Tutti, in una giornata di sole e calore, si sono trasformati in contadini, godendo il contatto con la natura, con la storia e ammirando le bellezze del paesaggio marchigiano che regala scorci meravigliosi. Tanta fatica è stata presto ricompensata da una buona e genuina merenda realizzata con cura da Raffaele e Ilaria, fatta con un pane di semi antichi e arricchita con gocce di cioccolato fondente. E’ stata una bella esperienza di condivisione perché, come hanno spiegato i titolari dell’azienda agricola e sociale, mescolare nel campo tipologie diverse di grano permette ad ognuna di essere utile all’altra; allo stesso modo gli alunni e le alunne dalle diverse età si sono aiutati scambievolmente e hanno condiviso la bellezza del fare insieme».