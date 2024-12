Santa Lucia con l’asinello porta i doni alla scuola Agazzi

Nel cuore del quartiere Vergini, nella scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi dell’Istituto comprensivo E. Fermi di Macerata, il Natale 2024 ha regalato un momento di pura magia che resterà indelebile nei cuori di grandi e piccini.

Il 12 dicembre, durante la tanto attesa festa natalizia, le maestre hanno organizzato un’emozionante sorpresa per i bambini, le bambine e le loro famiglie: l’arrivo di Santa Lucia in compagnia del suo asinello, in carne ed ossa. Davanti agli occhi increduli e meravigliati dei presenti, Santa Lucia, simbolo di luce e bontà, ha distribuito doni, caramelle e cioccolato a tutti i bimbi buoni e le bimbe buone, regalando sorrisi e gioia a ciascuno. A rendere il momento ancora più speciale, i bambini e le bambine hanno dedicato alla santa una bellissima canzone natalizia, colma di allegria e spirito festivo.

L’asinello, vero protagonista al fianco di Santa Lucia, ha ricevuto una merenda preparata con cura e amore dalle maestre: un banchetto prelibato a base di fieno, carote, mele e persino banane, che ha deliziato il dolce animale.

«Questo evento – scrive la scuola in una nota – fortemente voluto dalle maestre per donare un momento di autentica meraviglia, ha trasformato la festa di Natale in un’esperienza indimenticabile, carica di tradizione e felicità ed è stata capace di unire la comunità scolastica in un abbraccio di gioia condivisa. Un Natale, quello del 2024, che non sarà mai dimenticato da chi lo ha vissuto».