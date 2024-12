Da Melchiorri a Mecenero passando per la maratona di lettura: il Natale è in biblioteca

Anche quest’anno, all’approssimarsi del Natale, gli alunni e le alunne di tutti i plessi dell’Istituto comprensivo Badaloni di Recanati sono tornati ad incontrarsi, accomunati da una delle pratiche che più arricchiscono l’animo umano: la lettura.

Per l’iniziativa Natale in Biblioteca, arrivata alla tredicesima edizione, sono stati programmati momenti di ascolto e partecipazione attiva, ispirati al tema I colori della vita. «L’intento – scrive la scuola in una nota – è quello di invitare i più giovani ad esplorare le molteplici esperienze che “donano colore” all’esistenza di tutti noi».

Fitto il calendario degli eventi: i primi appuntamenti hanno coinvolto ragazze e ragazzi della scuola secondaria San Vito, portati a riflettere su due storie riguardanti lo sport, la determinazione, la passione: la scrittrice Angela Latini, accompagnata dal giornalista sportivo e amico Francesco Fiordomo, ha dialogato e fatto conoscere il suo libro Correre, correre, correre insieme ad un atteso ospite, il calciatore Federico Melchiorri, coprotagonista dell’opera; mentre nell’incontro successivo un’aula gremita di giovanissimi lettori ha accolto l’autrice ed insegnante Ilenia Severini, che ha presentato il suo nuovo libro Khadija e il corner della vita, illustrato dagli studenti del liceo artistico “Preziotti-Licini” di Porto San Giorgio presenti per l’occasione.

Un ritorno molto gradito è stato quello dello scrittore Diego Mecenero, che ha portato i bambini e le bambine di 5 anni ad immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso la lettura di Storie con i fiocchi; invece gli alunni e le alunne delle prime classi della scuola primaria hanno ascoltato il racconto Il segreto del mantello blu. Entrambi i libri sono editi da La Spiga Edizioni, del Gruppo Editoriale Eli, con il quale l’Istituto Badaloni intrattiene da tempo una valida collaborazione.

Importante novità dell’edizione di quest’anno è il contributo offerto da Giaconi Editore, a testimonianza del legame che l’Istituto Badaloni vuole stabilire e mantenere con le realtà editoriali recanatesi. Giaconi Editore ha proposto interessanti reading letterari a tutte le classi quinte della primaria.

Fra gli eventi programmati non poteva mancare l’attività gestita dal Centro Fonti San Lorenzo, dal titolo Un libro per Natale, che ha coinvolto gli alunni e le alunne della primaria nel confezionamento e distribuzione di libri, seguendo la pratica del bookcrossing.

Infine i plessi dell’Infanzia, prendendo spunto dalla tradizione giapponese Nuigurumi-otomari-ikai, hanno riproposto anche quest’anno Il weekend dei pupazzi in biblioteca: un viaggio di conoscenza all’interno della Biblioteca Comunale “Bonacci-Brunamonti”, che le bambine e i bambini hanno potuto compiere accompagnati dai loro peluches. È stata questa l’occasione per ottenere la loro prima tessera per il prestito librario.

Natale in Biblioteca si è concluso ieri con la tradizionale maratona di letture delle ragazze e dei ragazzi di tutte le classi della scuola secondaria San Vito nella Mediateca comunale, alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile grazie all’apporto delle già citate case editrici Giaconi Editore e Gruppo Editoriale ELI, al quale va ad aggiungersi anche la collaborazione con la Biblioteca-Mediateca “Bonacci-Brunamonti”, con il Comune di Recanati e con la BCC Recanati e Colmurano.