Liceali in visita alla Corte di Giustizia tributaria

Gli studenti e studentesse del liceo scientifico Galilei in visita alla Corte di Giustizia Tributaria di Macerata.

L’uscita didattica di martedì 17 dicembre, fortemente voluta dalla docente referente Francesca Serafini, ha consentito ai ragazzi e alle ragazze della 4D frequentanti la curvatura economico finanziaria del Liceo Galilei, di approcciarsi ad un ramo specifico del diritto, il diritto tributario, ed approfondire “sul campo” il processo tributario.

Gli studenti sono stati accolti dal direttore Francesco Amorosi e da alcuni suoi collaboratori per un primo confronto sulla struttura degli uffici della Corte, sui vari ruoli professionali e sulle fasi del processo.

«Ospitati ai piani superiori dall’Inail – si legge in una nota della scuola – hanno colto l’opportunità per fare domande ai loro formatori in vista del percorso formativo per l’orientamento (Pcto) che li vedrà protagonisti per la prima volta nel mondo del lavoro.

Agli studenti è stata data, inoltre, l’opportunità di assistere alle udienze della mattinata fissate dinanzi al presidente Fabio Gaetano Galeffi, che li ha introdotti, spiegando l’oggetto del contenzioso ed il ruolo delle parti presenti in aula.

Gli studenti hanno dimostrato di gradire molto l’iniziativa che ha consentito loro di collegare più strettamente l’approfondimento teorico con un approccio pratico e operativo».