Viola Ardone ospite d’eccezione al Filelfo: «Non posso immaginare una vita senza scrittura»

L’incontro con Viola Ardone ha lasciato il segno al Filelfo di Tolentino. Alcune classi dell’istituto hanno avuto modo di incontrare anche se solo virtualmente la scrittrice. L’esperienza è stata davvero significativa anche per i docenti come racconta Virginia Bagalini, studentessa del 4A scientifico e componente della redazione di “Voci dal teatro”.

***

di Virginia Bagalini

Gli studenti dello scientifico dell’istituto Francesco Filelfo hanno avuto la possibilità di partecipare a un incontro online con Viola Ardone, autrice di romanzi di successo come “Il treno dei bambini”, “Oliva Denaro” e “Grande Meraviglia”. L’iniziativa, in collaborazione con la casa editrice Einaudi, ha coinvolto più classi del liceo scientifico che, dopo la lettura dei romanzi della scrittrice partenopea, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con lei attraverso un serratissimo scambio di vedute.

Viola Ardone si è mostrata disponibile a rispondere alle domande delle ragazze, dei ragazzi e dei docenti riguardanti non solo i suoi romanzi. Ha condiviso, infatti, con un pubblico quanto mai attento aneddoti vari inerenti alla scelta dei titoli dei suoi libri, racconti di vita sul come lei sia arrivata a diventare un’autrice. «La scrittura – ha detto la Ardone – mi è sempre appartenuta sin da quando ero bambina, non posso immaginare una vita senza di essa». Con risposte precise ed esaustive è riuscita a far entrare i lettori all’interno dei suoi libri, più di quanto non lo fossero già dopo averli letti; sono emerse nel dibattito caratteristiche intime di personaggi, analogie tra lei stessa e questi ultimi. Attraverso esempi tratti dalla sua esperienza diretta di insegnante, ha consigliato, inoltre, attività e tecniche per far avvicinare i più giovani non solo alla lettura ma anche alla scrittura, rendendo l’incontro stimolante anche per i docenti dell’istituto presenti all’incontro. Non ci resta che ringraziare Viola Ardone per la sua disponibilità aspettando impazientemente la sua prossima uscita, alla quale sta già lavorando.