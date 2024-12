I colori ballano e Babbo Natale suona la chitarra elettrica per una mostra elettrizzante

“I colori che ballano” è il titolo della mostra che si è conclusa lunedì nei locali della biblioteca comunale “Zavatti”, a Civitanova. Esposte alcune opere degli allievi della scuola di disegno e pittura di Iryna Bakhmach. Veramente da ammirare i quadri, eseguiti con tecniche diverse, acquarello, tempere acriliche, pastello e collage.

Le giovanissime autrici e i giovanissimi autori, il più piccino di soli tre anni, il più grande di dieci hanno dimostrato di possedere grande fantasia e creatività. I colori ballano veramente e sono accesi, puri, sprizzano gioia come gli occhi lucidi di entusiasmo dei piccoli pittori.

«Un’arte fatta di vitalità, entusiasmo e felicità – si legge in una nota – che aiuta ad essere ottimisti. Tante opere infantili, ma proprio per questo genuine, autentiche, cariche di vitalità. Ospitati, come ciliegina sulla torta, anche i lavori più maturi e sapienti di Bogdana Bakhmach».

La mostra è giunta ormai alla settima edizione ed è stata allietata anche da una elettrizzante festa di premiazione. Presentati da Andrea Bartolozzi e da Iryna Bakhmach, nella doppia veste di maestra di pittura ed elfo Lilì scatenato, si sono esibiti vari ospiti. Visto il periodo natalizio non poteva mancare Babbo Natale, ma in versione “rock”, che oltre a portare doni, ha estasiato tutti con la chitarra elettrica (Lorenzo Monterubbianesi), poi il giocoliere Valerio Silenzi “il Principe Argento” e Olga Sinenko con gli allievi del corso di giocoleria circense nei panni di pizzaioli pasticcioni.

Quindi tutti a ballare, cantare, giocare insieme all’insegna dell’arte e dell’amicizia, in un pomeriggio divertente ed educativo, come tutti gli eventi organizzati dalla Ludoteca Giada. In conclusione Babbo Natale Rock ha consegnato regali ed attestati di partecipazione agli alunni e alle alunne della scuola di disegno e pittura e a quelli della scuola di cucito che hanno partecipato alla festa. Gli organizzatori hanno ringraziato per la disponibilità dimostrata, gli operatori della biblioteca e il sindaco Fabrizio Ciarapica di Civitanova, che ha firmato gli attestati di partecipazione.

I fantasiosi artisti sono: Pietro Serafini, Yana e Dominica Gornetska, Emi Serinxhi, Giulio Angeletti, Leonardo Ciccalè, Camilla Luzi, Aline Hisinger, Alice Vagnarelli, Diana Campitelli, Alessandro Ortolani, Sofia Torresi, Bruno Dell’Avvocato, Elisabet e Leonardo Babbini, sara Sevil Sgammini, Marco Ventura, Nicholas Lelli, Damir Karimov, Ksenia Regolo, Viola Maria Tombolini, Aleksey e Andrey Triarico, Elena Sonia Sagretti Gaynullina, Carolina Hamalainen, Emilia Zarutskaia.

Gli allievi del corso di cucito sono: Leonardo Buscarini, Aurora Buongarzone, Milena Gevaerd Zangrando, Bianca Vagnarelli. Yana Gornetska, Dominica Gornetska.