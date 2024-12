Un’incredibile magia ha invaso Castelraimondo in occasione dell’evento “Un Natale da favola”, un’iniziativa che domenica ha visto un’eccezionale partecipazione di volontari e realtà locali unite dall’obiettivo di creare un Natale speciale.

«L’evento ha permesso – si legge in una nota del Comune – di realizzare un programma ricco di attività, spettacoli, laboratori e momenti di puro divertimento. La comunità si è unita in armonia, per regalare a tutti un’esperienza natalizia indimenticabile. L’amministrazione comunale porge un ringraziamento speciale a tutte le realtà che hanno reso possibile questa manifestazione, a partire dall’associazione organizzatrice ImmaginArea fino a: Rotellistica Settempeda, Asilo Nido Federica Bartolini, Scuola Materna Paritaria Manfredi Gravina, Centro Primavera, Tympana Raymundi, Università Terza Età Castelraimondo, Scuola Elementare Castelraimondo, Scuola Media Castelraimondo, San Severino Scacchi e Campus Magnolie».

I volti felici di bambini e famiglie sono stati il vero cuore pulsante di questa domenica: “Un Natale da Favola” è stata infatti una festa di condivisione e allegria, che ha portato la magia del Natale nel cuore di Castelraimondo, dando a tutti i partecipanti il ricordo di un evento speciale, indimenticabile e soprattutto condiviso con affetto. Erano presenti anche il sindaco Patrizio Leonelli, il vicesindaco Roberto Pupilli e il consigliere regionale Renzo Marinelli, che hanno portato il loro saluto alla comunità, sottolineando l’importanza di eventi che rafforzano il senso di appartenenza e condivisione.



«Grazie a loro, a chi si è travestito da personaggio, ha creato laboratori, organizzato spettacoli e attività, “Un Natale da Favola” ha preso vita e ha regalato emozioni a tutti i partecipanti – ha aggiunto l’amministrazione comunale di Castelraimondo – Concludiamo con l’augurio di un sereno e gioioso Natale a tutta la nostra comunità, sperando che l’atmosfera di questo evento possa accompagnarci anche nei giorni a venire».