Babbo Natale si cala dal cielo per le bambine e i bambini ricoverati in Pediatria

Hai mai pensato che anche a Natale purtroppo ci sono bambini e bambine che non possono festeggiare nelle loro case perché sono in ospedale? Per loro i giorni di festa rischiano di diventare ancora più tristi. E’ vero che i dottori, le dottoresse, la caposala e le infermiere del reparto lo hanno allestito con luci, presepi e un bellissimo albero di Natale di pelouche che saranno donati ai bimbi e alle bimbe malate durante le feste, ma questa mattina c’è stato qualcosa di ancora più speciale.



I Vigili del Fuoco di Macerata, in vista del Natale, con la Provincia di Macerata, hanno voluto regalare un momento di gioia ai bambini e alle bambine ricoverati nell’Unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Macerata consegnando 50 giochi pacchi dono con bellissimi giocattoli messi a disposizione dalla Clementoni, azienda di Recanati.

Il Babbo Natale di Vigili del Fuoco si è così calato davanti all’ingresso del reparto e ha consegnato gli inaspettati doni ai piccoli degenti, accompagnato nei reparti dalla direttrice, Martina Fornaro. Presenti anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Leonardo Rampino, il geometra Carlo Iammarino e 25 vigili del Comando di Macerata che con grande dedizione e umanità hanno salutato i piccoli e le piccole degenti. C’erano anche Tamara Lapucci, consumer insights manager alla Clementoni, oltre a Sandro Parcaroli e Luca Buldorini, rispettivamente presidente e vicepresidente della Provincia (oltre che vigile del fuoco)

«Regalare un sorriso ai bambini è una delle cose più belle e la Provincia non poteva che sostenere questa importante iniziativa dei Vigili del Fuoco – commenta il presidente Parcaroli -. Ringrazio la Clementoni per il grande gesto di solidarietà, l’assessore Filippo Saltamartini che non è potuto essere presente per un impegno istituzionale dell’ultimo minuto, ma che ha sostenuto la donazione fin dal primo momento, così come il direttore dell’Ast Marco Ricci che ci ha permesso di far visita ai piccoli degenti».

«Come Vigile del Fuoco e vicepresidente della Provincia sono onorato di poter regalare un sorriso a questi splendidi bambini in vista del Natale – aggiunge Buldorini -. Si tratta di un piccolo gesto, ma per noi molto importante, per rendere un pochino più felici le feste all’interno di un reparto di ospedale dove, ogni giorno, i bambini e le bambine vengono seguiti con amore e professionalità dalla direttrice Fornaro e da tutti i medici e le infermiere dell’Unità operativa».