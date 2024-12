All’Ipsia Corridoni formate 14 nuove Oss

Quattordici studentesse dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’Ipsia Corridonia hanno terminato il Percorso di formazione integrata per l’acquisizione della qualifica di “Operatore socio sanitario”.

Si tratta di un percorso completamente gratuito in quanto finanziato con il Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e promosso dalla Regione Marche.

Con la qualifica Oss gli allievi e le allieve hanno acquisito conoscenze e competenze professionalizzanti attraverso insegnamenti aggiuntivi da parte di esperti provenienti dal mondo del lavoro e stage formativi in ambiente ospedaliero, a cui vanno aggiunti i crediti maturati durante il percorso scolastico. Durante tutto il percorso, durato due anni, in particolar modo attraverso l’esperienza del tirocinio, gli allievi hanno appreso anche le cosiddette “soft skills” o competenze trasversali, sempre più rilevanti per l’accesso al mondo del lavoro, quali saper lavorare in team, spirito di iniziativa, resistenza allo stress e saper comunicare in organizzazioni complesse e verticali, oltre ad essere consapevoli di un loro arricchimento importante sotto il profilo umano. Inoltre hanno una qualifica che permetterà loro diversi sbocchi occupazionali quali la libera professione, l’impiego privato e pubblico.

«L’Ipsia “F. Corridoni” – si legge in una nota della scuola – è uno dei pochi istituti nelle Marche in grado di offrire alle studentesse e agli studenti, oltre a una preparazione quinquennale nel settore dei servizi sociali e l’acquisizione del diploma nel quinto anno, anche un’ulteriore qualifica regionale, completamente gratuita, di Operatore Socio-Sanitario.

I nostri più vivi ringraziamenti per la collaborazione vanno ai membri della Commissione di esame, al personale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata che ha supportato, sostenuto e formato professionalmente i nostri allievi durante il tirocinio. Domenica 15 dicembre dalle 16 alle 19.30 c’è scuola aperta per far conoscere l’offerta formativa dell’istituto».