“Evento di Natale”, canti e balli sotto l’albero in piazza

Il Natale è alle porte e lo sanno bene i bambini e le bambine della scuola primaria “G. Mameli” dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata. Venerdì pomeriggio, infatti, hanno dato vita al loro “Evento di Natale” con festosi e allegri canti natalizi. Lo spettacolo si è tenuto in piazza della Libertà a Macerata, accanto al maestoso albero di Natale e sotto le mille luci che piovevano dai palazzi intorno.

Applauditi dalle loro famiglie, gli alunni e le alunne, con tanto di cappellini rossi e bianchi in testa, hanno aperto l’evento con un assaggio di body percussion sulle note della tradizionale canzone “Jingle Bell rock” (B. Helms). Successivamente, hanno riproposto una versione ancora più gioiosa di “Jingle Bells” (C. Benvenga) e il canto “Il regalo migliore” (Bebibam), sottolineando l’importanza dello stare insieme a Natale, stretti in un abbraccio che scalda il cuore. Il terzo canto in lingua inglese: “The dancing Christmas tree song” ha divertito tutti con un semplice, ma simpatico balletto. Poi, è stata la volta di “Una parola magica” (Il piccolo coro dell’Antoniano), per ricordare il senso profondo della gratitudine verso tutto ciò che ci circonda e verso coloro che ogni giorno ci sono vicini.

«I bambini e le bambine – si legge in una nota della scuola – hanno voluto ringraziare, con questa canzone, le famiglie e gli insegnanti, che sempre collaborano per la buona riuscita di ogni attività; inoltre, Chiara Tomassetti della “Bottega del libro” e Aldo e Julia del “Centrale Macerata”. La prima, che li ha ospitati nella sua libreria e che, attraverso dei collegamenti on line, ha raccontato loro bellissime favole. I secondi, che hanno reso possibile festeggiare il Natale nello spazio antistante i loro locali, accanto al grande albero». Poi, sono seguite altre canzoni: “Ginge rock” (C. Benvenga), “Il cielo toccherò” (Noemi), “Lo scriverò nel vento” (Il piccolo coro dell’Antoniano), “Elfi combinaguai” (C. Benvenga) per ricordare a tutti che il Natale è gioia, è luce e speranza, ma è anche un momento in cui poter riflettere per accrescere l’amore verso se stessi e il rispetto per le diversità presenti nel mondo, fonti di grande ricchezza.

«A conclusione di tutto – spiega la scuola – il Comitato genitori della scuola si è impegnato nella vendita su offerta dei quadri realizzati dai bambini e dalle bambine, alcuni raffiguranti personaggi natalizi e altri ritraenti i protagonisti delle favole narrate durante i collegamenti.

È stata un’esperienza magica e ricca di emozioni, un’occasione per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale».