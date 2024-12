Nel mondo incantato di Cenerentola dove ogni sogno può diventare realtà

Il Teatro di Treia si trasformerà nel palcoscenico di un magico mondo incantato con lo spettacolo “Cenerentola”, domenica 15 dicembre, alle 17.

Una storia di sogni e magia, dove Cenerentola, con il suo coraggio e la sua dolcezza, ci ricorderà che ogni sogno può diventare realtà. Un’occasione unica per grandi e piccini di immergersi in una fiaba senza tempo, tra incantesimi, risate e tante emozioni in uno dei racconti più amati di tutti i tempi.

Lo spettacolo promette di coinvolgere tutta la famiglia in un pomeriggio ricco di emozioni, magia e divertimento, all’interno della rassegna “Domeniche da Favola”, che renderà ancora più speciale il clima delle festività natalizie.

Info e prenotazioni: tonicoservoce@gmail.com oppure 3392304624 (ore 15-20).

Prevendita online www.liveticket.it/tonicoservice.

Dalle 9 alle 14: 0733218706–218711.