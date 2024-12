La parata dei personaggi Disney: a Castelraimondo è “Magic Christmas”

La magia del Natale a tema Disney ha invaso nuovamente la città di Castelraimondo. I commercianti locali, in collaborazione con il centro studi danza Joy Dance e il patrocinio del Comune, hanno organizzato domenica una parata “ballata” a tema Disney dal titolo “Magic Christmas”.

Protagonisti sono stati i personaggi dei cartoni animati più famosi, con una parata tra musica, danza e animazione lungo le vie principali di Castelraimondo che ha attirato tantissimi bambini, bambine con le loro famiglie nonostante il freddo. Dalle vie ai negozi e ristoranti, tutta la città è stata invasa da questa atmosfera magica che l’ha fatta diventare per un giorno una piccola “Disneyland”.

«I commercianti ringraziano Silvia Zampetti e tutta la Joy Dance che come sempre supporta le iniziative di Castelraimondo con idee originali – ha spiegato la referente Valeria Mancinelli -. Grazie anche a tutte le attività che con il loro contributo hanno reso possibile la seconda edizione di questo evento e all’amministrazione comunale che con il suo patrocinio ci è vicina come sempre alle nostre iniziative, in particolar modo con l’assessore Elisabetta Torregiani».

Grandi complimenti ed applausi per la Joy Dance di Silvia Zampetti: «Abbiamo inserito tutte le favole e i grandi successi Disney, siamo molto contenti perché c’è stata grande partecipazione – ha aggiunto Silvia Zampetti -. Come centro studi danza Joy Dance ci siamo occupati di tutte le coreografie e della parata in generale, cercando di migliorarci ancora dopo il successo dello scorso anno». Tutti insieme per il successo dell’iniziativa: non può che esserne soddisfatta l’intera amministrazione comunale.

«È stato un piacere vedere i volti soddisfatti dei bambini – ha affermato il sindaco Patrizio Leonelli – Castelraimondo si è riempita di personaggi e di persone anche da fuori. È stata una serata magica tra luci, musica e tanta allegria, per questo ringraziamo l’associazione dei commercianti che ha organizzato uno splendido pomeriggio che ha visto una grandissima affluenza di pubblico».

Un evento che è piaciuto molto, come conferma l’assessora alla Cultura Elisabetta Torregiani: «La nostra città è stata letteralmente invasa dalle persone – ha affermato Torregiani -. Tanta gente è venuta a Castelraimondo e ha seguito questa parata ricca di personaggi e di bellissimi balli coinvolgenti grazie alla Joy Dance. Ben 95 le persone coinvolte, con tanti bambini vestiti a tema Carica dei 101. Ringraziamo i commercianti che si sono impegnati molto per questa seconda edizione di Magic Christmas».