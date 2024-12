Natività con materiale di riciclo, il presepe del Manzoni-Lanzi in mostra in Vaticano

La bellezza di un Bambino rappresentata dai bambini e dalle bambine. Il presepe realizzato dagli alunni e dalle alunne del plesso di Colbuccaro dell’Isc “Manzoni –Lanzi” di Corridonia verrà esposto, dopo aver presentato la candidatura ed essere stato scelto, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025 in San Pietro a Roma, nell’ambito dell’evento internazionale “100 presepi in Vaticano” accanto ad opere di artisti di tutto il mondo, a pochi giorni dall’inizio del Giubileo 2025.

La scena che rappresenta la Natività, realizzato con materiale di riciclo, è il frutto del lavoro delle mani degli alunni e delle alunne insieme a quelle degli insegnanti ed ai saggi consigli dei nonni e delle nonne che hanno collaborato a questo progetto.

Il presepe, che vuole simboleggiare il dono che la nascita di Cristo è per l’umanità, è stato già posizionato sotto al loggiato in San Pietro, pronto per essere ammirato insieme a 125 presepi, già dal giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, fino all’Epifania, in un’esposizione ad ingresso gratuito che da anni riscuote successo e partecipazione.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Daniela Smorlesi che ha dichiarato: «Pur trattandosi di un lavoro realizzato prima del mio insediamento, la scelta caduta sul presepe del nostro istituto di far parte dei presepi esposti in Vaticano ci riempie di orgoglio. Non appena ce lo hanno comunicato stentavamo a crederci. Portare il nostro piccolo contributo a questo evento internazionale ci rende sempre più consapevoli della forza e del valore della scuola oggi. Per questo il mio ringraziamento ed i miei rallegramenti vanno ai nostri cari alunni che hanno espresso la loro creatività coltivando la cultura del riuso e della sostenibilità, alla guida dei docenti ed alle sapienti parole dei nonni, la cui collaborazione abbiamo sempre valorizzato».

Il presepe del plesso di Colbuccaro è stato accompagnato anche da una curata lettera scritta dagli alunni e dalle alunne a Papa Francesco al quale, oltre alle parole di vicinanza e di incoraggiamento per quanto sta facendo con il suo impegno per il mondo, hanno anche rivolto gli auguri per l’imminente compleanno e espresso quelli di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

«Un evento che rimarrà per sempre impresso nella memoria degli alunni e delle alunne che hanno realizzato l’opera e che con il loro gusto, manualità e fantasia hanno dato vita ad un piccolo grande capolavoro, come solo i bambini sanno fare, loro che sanno esprimere bellezza e che sono – come li definiva Gianni Rodari – “artisti naturali”».