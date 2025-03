Delegates del liceo “Leopardi” protagonisti a New York, l’esortazione di Biden: «Garantite ovunque la democrazia»

Si è svolta a New York la 51ª conferenza annuale Nhsmun 2025 (National High School Model United Nations) che ha visto, tra i protagonisti, gli studenti del liceo classico linguistico Leopardi di Macerata che ha ottenuto il premio di eccellenza. Tra le tante occasioni di riflessione, c’è stato anche l’incontro con Joe Biden, ex presidente degli Stati Uniti

Il tema di quest’anno, “Global issues education”, ha visto i delegates delle classi quarte e quinte del Liceo classico linguistico di Macerata e delle Scienze Umane di Cingoli impegnati nei lavori di commissione a rappresentare la Finlandia e la Namibia.

Anche in questa edizione del Nhsmun i delegati del Liceo si sono distinti per la partecipazione attiva durante i lavori di simulazione e per l’ottima stesura dei “position papers”, ottenendo l’“Award of excellence”. Grande la soddisfazione degli studenti, delle responsabili del progetto, le professoresse Maria Luisa Violini e Francesca Giorgetti, e della dirigente scolastica, Angela Fiorillo, per questo brillante risultato, frutto di un accurato e scrupoloso lavoro non solo dei mesi precedenti, ma dell’intero percorso formativo offerto negli anni ai ragazzi e alle ragazze.

Tra i tanti eventi a margine delle attività, il 13 marzo si è svolto l’incontro “in-Person session” con il 46º Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Attraverso la descrizione della propria esperienza di “politically committed student”, Biden ha esortato tutti i delegati presenti a diventare difensori dei diritti umani, a proteggere l’ambiente e garantire la democrazia e l’uguaglianza ovunque nel mondo. Ha inoltre esortato le nuove generazioni ad essere migliori delle precedenti e a lottare contro ogni sorta di discriminazione e pregiudizio.