Pace senza limiti nei disegni di Mestica e Annibal Caro «Ecco come la immaginiamo»

di Alessandra Pierini

Persone e animali, simbolo dell’infinito e terzo Paradiso, pianeta Terra ma anche gli altri pianeti e persino un razzo. Questo è molto altro si trova nei poster per la pace realizzati da studenti di Civitanova per il concorso “Peace senza limiti” proposto da Lions Club Civitanova Marche Cluana e il Lions Club Civitanova Marche Host. L’inaugurazione della mostra si è svolta questo pomeriggio nella palazzina liberty del Lido Cluana, alla presenza delle presidenti dei due club Dania Battistelli e Anna Maria Recchi, del sindaco Fabrizio Ciarapica, del dirigente della Mestica Edoardo Iacucci e della responsabile del plesso Annibbal caro Michela Pettorossi.

In una atmosfera coinvolgente grazie alla presenza di studenti, insegnanti e famiglie, la cerimonia, avvolta da una significativa solennità, è stata aperta dagli inni del Brasile (in onore al fondatore del Lions), alla Gioia e di Mameli.

Dopo i saluti delle autorità, sono stati i ragazzi e le ragazze partecipanti al contest a presentare i lavori realizzati sottolineando i loro pensieri di pace: parole dal significato profondo le loro che potrebbero essere d’ispirazione a tanti capi di Stato e guidare senza indugio movimenti di pace.



I poster vincitori del concorso:

Scuola Annibal Caro

1° Nina Celin

2° Edoardo Brattini

3° William Diego Starnoni

Scuola Mestica

1° Sofia Moncada Ortega

2° Elisa Lin

3° Nathan Shabani

Tante le menzioni speciali e per tutti attestato di partecipazione e omaggi.

La mostra sarà aperta al pubblico anche domani sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 17 alle 20.