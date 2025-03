Educazione alla legalità economica con la Guardia di Finanza

«Educazione alla legalità economica» è il titolo dell’incontro con la Guardia di Finanza che si è svolto nei giorni scorsi nella scuola secondaria di primo grado “Patrizi” di Recanati per sensibilizzare le studentesse e gli studenti su tematiche di fondamentale importanza per la società. «L’iniziativa delle fiammi gialle – fa sapere la scuola – ha avuto l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del valore della legalità economica tra i giovani, con un focus specifico sulla prevenzione e sul contrasto dell’evasione fiscale. Inoltre, sono stati affrontati temi legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aspetti di grande rilevanza per le nuove generazioni.

L’incontro ha suscitato interesse tra le alunne e gli alunni della scuola, che hanno partecipato con domande e riflessioni su argomenti così vicini alla loro realtà quotidiana.

La Guardia di Finanza ha saputo coinvolgere i giovani, illustrando con esempi concreti l’importanza di adottare comportamenti responsabili e consapevoli nella società».

Ad accogliere le Fiamme Gialle è stata la professoressa Angela Caputa, responsabile del progetto, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per la formazione civica delle nuove generazioni. Presenti all’incontro il capitano Francesco Magliocco, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova, il luogotenente Alberto Succi e il maresciallo capo Serena D’Alonzo, entrambi in rappresentanza del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Macerata.

«L’evento – prosegue la scuola in una nota – si inserisce in un percorso più ampio promosso dalla scuola “Patrizi” per fornire agli studenti strumenti utili per comprendere il mondo che li circonda e diventare cittadini consapevoli e responsabili. L’auspicio è che momenti di formazione come questo possano contribuire a diffondere una cultura della legalità sempre più radicata e condivisa».