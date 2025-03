Chef marchigiani in alternanza ad Amsterdam, Bordeaux e Malaga

Giovani chef alla conquista d’Europa un’avventura tra gusto e cultura targata Alberghiero “Varnelli” di Cingoli

L’Ipseoa “Varnelli” di Cingoli prosegue il suo impegno nell’internazionalizzazione della sua offerta formativa, dando agli studenti e alle studentesse opportunità di crescita professionale e personale attraverso esperienze formative all’estero. Grazie ai progetti di mobilità finanziati dal programma Pon Fse 2014-2020, gli studenti e le studentesse, accompagnati da professori e professoresse della scuola, stanno partecipando a percorsi di competenze trasversali e orientamento (Pcto) in diverse destinazioni europee.

Il primo gruppo, composto da 15 studenti, è partito il 19 febbraio per Amsterdam, dove, fino al 18 marzo, sarà ospitato dall’Associazione cuochi Paesi Bassi, delegazione della Federazione Italiana Cuochi. Durante questo periodo, gli studenti stanno perfezionando le loro competenze culinarie attraverso stage pratici in ristoranti della città, sotto la supervisione del presidente dell’Associazione, Luciano Sabeddu, e di tutor locali. L’esperienza include anche visite culturali alla Casa di Anna Frank e al Museo di Van Gogh.

Il 23 febbraio, un secondo gruppo è partito per Bordeaux, dove, gli studenti ospitati da famiglie locali, stanno svolgendo attività di formazione in pasticcerie, panetterie, ristoranti e alberghi. L’immersione linguistica è un aspetto importante di questa esperienza, che consente agli studenti di migliorare la lingua francese, oltre a scoprire il patrimonio culturale della regione.

Il 6 marzo, un terzo gruppo di studenti è partito per Málaga, in Spagna, per uno stage di 21 giorni, fino al 27 marzo, con un programma simile alle esperienze precedenti.

«Questi progetti – scrive la scuola in una nota – permettono agli studenti di sviluppare competenze linguistiche e professionali in contesti lavorativi reali. Le destinazioni sono state scelte per garantire una formazione mirata, con l’opportunità di migliorare l’inglese ad Amsterdam, il francese a Bordeaux e lo spagnolo a Málaga. Questi percorsi rientrano perfettamente tra gli obiettivi chiave del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, che prevedono la promozione della cittadinanza attiva e democratica, con un forte impegno nell’educazione interculturale, alla pace e al rispetto delle diversità. La scuola valorizza il dialogo tra le culture, il senso di responsabilità e la solidarietà, nonché la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.

La progettazione dei Pcto sia in ambito locale che internazionale, rafforza ulteriormente l’esperienza degli studenti, con una rete di collaborazioni con aziende, enti e associazioni, locali e internazionali. Le mobilità fanno parte di un più ampio programma di internazionalizzazione che include anche i progetti Erasmus+. Nei prossimi mesi, studenti e docenti partiranno per la Spagna, la Slovenia e altre destinazioni, partecipando a esperienze di formazione e job shadowing per il personale docente a Berlino, Aix-en-Provence, Reykjavik, Spalato e Dublino. Inoltre sono previste anche borse di 3 mesi all’estero per i futuri diplomati. Grazie a queste iniziative, l’Ipseoa “Varnelli” offre ai suoi studenti e alle sue studentesse opportunità formative internazionali di grande valore, che li preparano in modo concreto e qualificato ad affrontare con successo un futuro nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, arricchendo il loro bagaglio professionale e culturale così che possano rispondere alle sfide di un mondo sempre più globale e complesso».