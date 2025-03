“Peace senza limiti”, un messaggio di speranza da Civitanova

Civitanova si prepara ad accogliere un evento all’insegna della creatività e della riflessione sui temi della pace. Il Lions Club Civitanova Marche Cluana e il Lions Club Civitanova Marche Host presentano con orgoglio la mostra dei disegni realizzati dagli alunni e dalle alunne delle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa si inserisce nel contesto del concorso “Un Poster per la Pace” promosso da Lions International, un’occasione per i giovani talenti di esprimere la propria visione di un mondo senza conflitti.

La mostra, intitolata “Peace Senza Limiti”, promette di essere un’esplosione di colori e idee, un viaggio attraverso le emozioni e le speranze dei giovani artisti e artiste. I lavori esposti rappresentano il frutto dell’impegno e della sensibilità degli studenti delle classi seconde delle scuole “A. Caro” e “E. Mestica” di Civitanova. Attraverso i loro disegni, i ragazzi e le ragazze sono invitati a riflettere sull’importanza della pace, della tolleranza e del rispetto reciproco.

L’inaugurazione e la premiazione della mostra si terranno venerdì 14 marzo alle 17:30 nella Palazzina Liberty Lido Cluana di Civitanova. All’evento saranno presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, le autorità lionistiche e scolastiche, oltre a numerosi ospiti e appassionati d’arte. La mostra sarà aperta al pubblico anche sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 17 alle 20, offrendo a tutti la possibilità di ammirare i lavori dei giovani artisti e di lasciarsi ispirare dai loro messaggi di pace.

L’evento rappresenta un’iniziativa di grande valore per la comunità di Civitanova, un’opportunità per promuovere la cultura della pace e per valorizzare il talento dei giovani. Le presidenti del Lions Club Civitanova Marche Cluana, Dania Battistelli, e del Lions Club Civitanova Marche Host, Anna Maria Recchi, invitano tutti a partecipare numerosi all’inaugurazione e a visitare la mostra, per sostenere l’impegno dei ragazzi, delle ragazze e per condividere un messaggio di speranza per un futuro di pace e prosperità.