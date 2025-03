Successo per “Heaven’s door”, il long drink creato da uno studente del Varnelli

Si chiama “Heaven’s Door” il long drink creato Massimo Mazzoli, studente del 5As dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli che ha conquistato un risultato di assoluto prestigio al 4° Concorso Nazionale per le Scuole Alberghiere, organizzato dall’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (Aies). L’evento, si è svolto giovedì all’Istituto Alberghiero Carol Wojtyla di Catania e ha visto sfidarsi ben 29 istituti provenienti da ogni angolo d’Italia, dalla Valle d’Aosta fino ad Agrigento.

Mazzoli, sotto la guida esperta del professor Gianfilippo Grasselli, ha saputo imporsi tra i migliori talenti nazionali, con un brillante secondo posto con il suo long drink “Heaven’s Door”, una creazione che ha saputo conquistare la giuria tecnica e quella di degustazione grazie alla sua originalità e al perfetto bilanciamento dei sapori. La giuria tecnica era composta da Luciano Mammarella, consigliere nazionale Aibes, e Angelo Rapisarda, delegato regionale Aibes, mentre la giuria degustazione ha vantato la presenza del presidente dell’Associazione Pasticceri Siciliani, del delegato dell’Associazione Amira di Catania, della delegata Ais di Catania e di un giornalista della rivista Famiglia Cristiana. «Questo straordinario traguardo – scrive la scuola in una nota – non è solo motivo di grande orgoglio per Massimo Mazzoli, che ha dimostrato talento, professionalità e una straordinaria dedizione, ma rappresenta anche un successo di immenso valore per l’Istituto Alberghiero Varnelli. La scuola si conferma un punto di riferimento nel panorama dell’istruzione alberghiera italiana, continuando a formare giovani professionisti capaci di eccellere nelle competizioni più prestigiose e di distinguersi nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione. I più vivi complimenti a Massimo per aver portato in alto il nome della scuola e per aver dimostrato che l’impegno e le competenze, uniti alla passione, possono condurre a brillanti successi».