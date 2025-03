Sono state rese note ieri, in occasione della Giornata internazionale della donna, le scuole vincitrici del concorso didattico “Sulle vie della parità nelle Marche”, giunto alla sua VIII edizione.

Da anni l’Osservatorio di Genere ha scelto di legare il suo 8 marzo al concorso didattico a sottolineare l’importanza dell’educazione alla parità di genere e il ruolo fondamentale della scuola nel sensibilizzare le nuove generazioni.

Il concorso, promosso dall’Osservatorio di Genere in collaborazione l’Università di Camerino e il suo Sistema Museale, con l’Ats n. 15, Settenove edizioni, Cgil Marche, Cisl Marche e Uil Marche e la sponsorizzazione di Coop Alleanza 3.0, ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. L’iniziativa rappresenta l’opportunità di riscoprire e valorizzare il contributo delle donne nella società marchigiana, stimolando riflessioni e progetti di grande valore culturale e sociale.

La cerimonia di premiazione degli elaborati vincitori avrà luogo il 10 aprile all’Università di Camerino. Durante la cerimonia di premiazione verranno rese note le motivazioni per ogni singolo premio, sottolineando l’impegno e la qualità dei progetti realizzati dagli studenti e dalle studentesse sotto la guida delle loro docenti e docenti.

Claudia Santoni, presidente dell’Osservatorio di Genere, ha evidenziato l’importanza crescente del concorso: «Dalla prima edizione a oggi, il concorso ha coinvolto centinaia di giovani, contribuendo ad accrescere la consapevolezza sulle questioni di genere e a diffondere l’importanza della prevenzione della violenza di genere. Attraverso la valorizzazione della memoria femminile e la promozione di modelli positivi, il progetto aiuta a decostruire stereotipi e pregiudizi radicati, favorendo il rispetto reciproco e la costruzione di una società più equa. Ogni anno emergono storie straordinarie che offrono spunti di riflessione fondamentali per un cambiamento culturale, oggi più che mai, non solo necessario ma urgente».

I lavori, tutti di altissima qualità, sono stati valutati in base ai seguenti criteri: linguaggio di genere, originalità, rigore nella ricerca, inclusione, obiettivi raggiunti e proposta di intitolazione.

Di seguito, l’elenco dei premi assegnati:

● Sezione A – Michela Murgia

○ Primo premio assoluto: Progetto “Donne per la pace” – IC Trillini di Osimo (Secondaria di I grado);

● Sezione B – Lavoro:

○ Primo premio: Progetto “Fili” – IC Trillini di Osimo (Secondaria di I grado);

○ Secondo premio: Progetto “Il lavoro della terra di mezzo” – Liceo Classico G. Leopardi di Recanati (Secondaria di II grado);

● Sezione C – STEM:

○ Primo premio: Progetto “Un salto nello spazio in compagnia di scienziate stellari” – Istituto Comprensivo Nori de’ Nobili (Scuola primaria);

○ Secondo premio: Progetto “Maria prima di Maria Montessori” – My School – Scuola Internazionale Paritaria bilingue di Civitanova (Secondaria di I grado);

● Sezione D – Percorsi (Donne e Sport):

○ Primo premio assoluto: Progetto “La lunga gara verso la parità” – IC Paladini di Treia (Secondaria di I grado).

● Menzione speciale:

○ Progetto “Maria prima di Maria Montessori” – My School – Scuola Internazionale Paritaria bilingue di Civitanova (Secondaria di I grado)