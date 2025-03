«Il ruolo di ognuno di noi nel preservare il prezioso patrimonio naturale»

L’ecosistema bosco e la biodiversità nel documentario “La sete nel bosco”. Gli alunni e le alunne delle classi prime della scuola secondaria di I grado Dante Alighieri di Macerata hanno partecipato alla visione del documentario “La sete nel bosco” di carattere divulgativo e didattico. Da qualche anno il medico e zoologo Carlo Vecchioli in collaborazione con il direttore del Museo di Storia Naturale di Macerata Stefano Lapponi, viene invitato a raccontare agli studenti i suoi documentari realizzati nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini con l’utilizzo delle foto trappole. “La sete nel bosco” si caratterizza come un interessante filmato sulla biodiversità e sulle strategie che diversi animali adottano per sopravvivere alla stagione calda. «Ho filmato una ventina di animali – afferma Vecchioli – tra cui il cervo, il capriolo, il lupo, lo scoiattolo, l’astore e il picchio verde e quello rosso».

L’incontro ha fatto riflettere i ragazzi e le ragazze sull’importanza di sviluppare un attaccamento emotivo alla biodiversità, cioè la coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni. «Sicuramente – si legge in una nota della scuola – è stato compreso il ruolo che ciascuno di noi può svolgere nel preservare il prezioso patrimonio naturale. A tal proposito il Lapponi ha presentato le meraviglie del Museo di Storia Naturale di Macerata invitando i giovani e le loro famiglie a visitare questa interessante realtà. La partecipazione degli alunni e alunne è stata attiva e grande si è rivelato il loro interesse confermando la sensibilità delle nuove generazioni verso la responsabilità ambientale.