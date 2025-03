Corsa sotto la pioggia incessante, medaglia d’oro per quattro studentesse del Leopardi

Corrono sotto la pioggia incessante e vincono la fase regionale delle competizioni studentesche: medaglia d’oro per quattro atlete del Liceo “Giacomo Leopardi” di Macerata.

Il campo “Italico Conti” di Ancona ha ospitato nei giorni scorsi la fase regionale delle “Competizioni studentesche”, alle quali hanno partecipato 16 scuole provenienti da tutto il territorio marchigiano. Le studentesse del Liceo “G. Leopardi” di Macerata Sofia Chantal Ciccioli (2EI), Irene Ippoliti (IC), Lucia Vigilante (IV A) e Anna Faletti (3EI) non si sono lasciate intimorire dalle condizioni proibitive dovute a una pioggia incessante e sono volate verso il traguardo, totalizzando un punteggio che le ha viste classificarsi al primo posto, a pari merito con le studentesse del Liceo Rinaldini di Ancona.

«Purtroppo – si legge in una nota della scuola – da regolamento, qualora ci fosse una fase nazionale, le studentesse del Leopardi dovranno cedere il passo alle atlete del Rinaldini, che hanno avuto i migliori piazzamenti singoli, ma questo non toglie nulla all’orgoglio per questo ottimo risultato, che dimostra ancora una volta come l’impegno nello sport e nello studio non si escludano certamente a vicenda. Al contrario, essi possono, insieme, insegnare che la fatica si può affrontare, superare e, soprattutto, può dare grande soddisfazione».