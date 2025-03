La sarnanese Eléna Tarulli due volte campionessa regionale di sci in tre giorni

Due importanti successi per Elena Tarulli, 8 anni, di Sarnano, che conquista il doppio titolo di campionessa regionale di sci alpino ad Ovindoli. Sabato ha vinto lo slalom gigante e lunedì si è ripetuto nello slalom speciale. L’atleta di 8 anni dello Sci Club Sarnano Jast ha superato tutte le avversarie della sua età delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Sardegna ed è salita sul gradino più alto in entrambe le specialità nella pista nera “Settebello” della stazione di sci abruzzese. E’ il terzo successo consecutivo per la giovane promessa “giallonera” dopo aver strappato il pass per la finale nazionale del “Pinocchio sugli sci” all’Abetone due settimane fa, sempre ad Ovindoli.