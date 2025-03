Campionati di filosofia, tre liceali maceratesi alla finale nazionale

Gli studenti del Liceo “G. Leopardi” di Macerata trionfano alla fase regionale dei Campionati di filosofia e volano alla finale nazionale.

Chiara Antongirolami, della classe 4L, ha ottenuto la vittoria nel canale in lingua straniera con un saggio in inglese. Alice Pierluigi, della 5L, si è classificata seconda nella stessa categoria, mentre Matteo Giglioni, della classe III A, è arrivato secondo nel canale in lingua italiana.

I tre studenti sono così qualificati alla finale nazionale, che si terrà il 3 aprile a Roma.

Ottima posizione anche per Maria Beatrice Scalini, iscritta alla 5B della Sede Associata di Cingoli, splendida terza nel canale in lingua straniera.

«Questi straordinari risultati – dichiara la dirigente scolastica Angela Fiorillo – premiano l’impegno, la capacità di argomentazione e il pensiero critico dei ragazzi e delle ragazze del nostro istituto, che si sono distinti tra numerosi partecipanti dimostrando un’eccellente padronanza dei principali concetti filosofici e una notevole abilità dialettica. L’intera comunità scolastica esprime grande orgoglio per il traguardo raggiunto e augura ai finalisti un percorso ricco di soddisfazioni».