Un racconto sulla leggerezza, vincitori e vincitrici del concorso letterario

Un racconto sulla leggerezza. E’ questo il tema della seconda edizione del concorso letterario organizzato dall’ Iis Filelfo e rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori della provincia che si è concluso il 21 febbraio con la cerimonia di premiazione.

Quest’anno l’Istituto ha voluto ricordare la figura e l’opera di Italo Calvino, a 40 anni dalla sua morte, chiedendo ai ragazzi e alle ragazze di scrivere un racconto sul tema della “leggerezza”.

Tra i tanti elaborati arrivati, sono stati selezionati i 5 migliori per ciascuna categoria; i primi 3 sono stati poi individuati dal giudice esterno, nonché ospite della cerimonia, Simone Maretti.

La cerimonia di premiazione, che si è tenuta nella suggestiva sala del Circolo Cittadino di Palazzo Sangallo, è stata molto toccante: la lettura espressiva dei racconti vincitori da parte di Simone Maretti ha suscitato commozione nel pubblico, mostrando a tutti i presenti la straordinaria sensibilità di questi giovani scrittori e di queste giovani scrittrici.

Presente anche il sindaco di Tolentino Mauro Scalvi che ha speso parole di lode per i ragazzi e le ragazze e per la scuola.

Un grazie speciale va agli studenti del Filelfo che hanno aggiunto al pomeriggio la bellezza e la leggerezza della musica

Di seguito la classifica dei primi 3 racconti premiati.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1. Mine’, di Viola Cognigni (Scuola media “Annibal Caro” di Civitanova)

2. Leggerezza intorno al globo, di Vittoria Gullini (Scuola media “Lucatelli” di Tolentino)

3. La pioggia di un lontano inverno, di Azzurra Maria Marcolini (Scuola media “Dante Alighieri” di Macerata).

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1. Come una farfalla, di Giulia Carloni (Liceo Classico “Varano” di Camerino)

2. Sulle note delle bombe, di Eleonora Svampa (Liceo Classico “F. Filelfo”)

3. La leggerezza tra le rovine della guerra, di Marta Pazzaglia (Liceo Classico “F. Filelfo”).