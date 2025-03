Festival della Cultura al Convitto: una settimana nello scrigno dei saperi

Immaginate un enorme scrigno, luccicante e misterioso, che custodisce tesori nascosti, segreti affascinanti e infinite possibilità. Uno scrigno fatto non di oro e pietre preziose, ma di esperienze, emozioni e creatività. La Settimana della cultura al Convitto Leopardi è stata proprio questo: un invito ad aprire lo scrigno e a scoprire la cultura con occhi nuovi e da nuovi punti di vista.

«Per sei giorni, dal 17 al 22 febbraio, la scuola secondaria di I grado si è trasformata in un palcoscenico vibrante di sperimentazioni uniche, ogni aula è divenuta un laboratorio di idee e ogni momento un’opportunità per crescere, divertirsi e reinventare il mondo”» ha sottolineato la dirigente scolastica Roberta Ciampechini, ringraziando studenti e tutto il personale, con un particolare plauso alla vice rettrice Moira Marconi per la regia organizzativa dell’evento.

Non una settimana di lezioni accademiche, ma un viaggio dinamico e coinvolgente, capace di toccare tutti gli aspetti della vita quotidiana, tra recupero e potenziamento. Gli studenti hanno avuto la possibilità di vedere la cultura da mille angolazioni diverse: dal soggiorno-studio all’estero alle uscite sul territorio, dal passato della mitologia greca alle sfide tecnologiche del futuro, dall’arte creativa alla scienza applicata, dalla sostenibilità ambientale alla cittadinanza consapevole.

Aprire lo scrigno della cultura, infatti, non significa solo studiare, ma anche vivere e mettersi in gioco. Mentre un gruppo di circa trenta alunni-esploratori e alunne-esploratrici ha avuto l’occasione di avventurarsi oltre i confini nazionali, tra le strade solari di Granada in Spagna e la magica Costa Azzurra in Francia, a respirare l’aria di due paesi ricchi di tradizioni, espandendo le loro prospettive in modo profondo e indimenticabile, gli altri studenti del Convitto hanno intrapreso un viaggio altrettanto straordinario all’interno di sé stessi e del proprio territorio. Perché aprire lo scrigno della cultura significa anche conoscersi e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Non solo mente, dunque, ma anche mani e cuore, impegnati in atelier sulle emozioni o nella realizzazione di campi da minigolf sostenibili, progettati e costruiti dai ragazzi con creatività e impegno, utilizzando materiali riciclati, in un mix perfetto di gioco e responsabilità ecologica.

Nel vivace mosaico di attività culturali messe in campo dalla scuola, ecco origami, rose dei venti e illusioni ottiche per risolvere in modo giocoso la Matematica, Caviardage, bestiari fantastici e detective games per l’Italiano e le Lingue straniere, Kahoot, Geogebra e Book Creator per l’Informatica, reazioni chimiche, estrazioni di Dna dalle cellule di una banana e simulazioni sismiche per le Scienze. Il workshop di Numismatica ha trasformato ogni moneta in un racconto, come un piccolo viaggio nel tempo, mentre il laboratorio di Greco antico ha portato i ragazzi e le ragazze di classe prima a riscoprire il fascino della mitologia classica nella sua lingua originale, con tanto di agoni, corone di alloro immaginarie e sketch teatrali.

Le avventure non sono rimaste confinate tra i banchi, ma hanno preso vita anche fuori dalle mura scolastiche. Gli studenti hanno potuto esplorare i misteri della natura al MuBi, Museo della Biodiversità, accompagnati dall’esperto CEA Alessandro Battoni, e le regole stradali, pedalando in sicurezza in sella a una bici, grazie agli Agenti di Polizia Stradale e all’istruttore della Federazione Ciclistica Italiana Carlo Filo. Nel pomeriggio si sono immersi, con educatori e specialisti, in attività di potenziamento per le Convittiadi di marzo a Lignano Sabbiadoro, tra discipline come teatro, scacchi, calcetto, basket e molto altro.

E poi, l’arte. Ad accendere l’energia creativa e i talenti, in un’esplosione di colori e suoni, Coro, Karaoke, Just Dance e un laboratorio di Country Painting, che ha trasformato le tavole in erbari botticelliani, mentre il Cineforum ha alimentato discussioni che hanno fatto vibrare le corde del pensiero critico.

Il momento clou è stato l’incontro in aula con professionisti e professioniste di diversi settori, a impreziosire il bagaglio culturale dei ragazzi e delle ragazze. Approfittando della settimana nazionale dedicata alla lettura, Libriamoci, alunni e alunne del Leopardi si sono immersi nelle parole, quelle che modificano il mondo, affrontando temi come le fake news con gli esperti Red, Rete Educazione Digitale APS, la netiquette e il Galateo con Petra Carsetti, guru mondiale del bon ton, partendo dal suo testo Galatime, mentre Barbara Morresi ha guidato gli studenti nel pianeta del benessere attraverso lo Shiatsu. Infine, la scrittrice Silvia Vecchini ha incantato con storie tratte dal suo libro Le parole giuste, oggetto del contest Macerata Racconta Giovani 2025.

Alla fine di questa settimana, lo scrigno non si è chiuso. Al contrario, si è aperto ancora di più, dando forma a un’esperienza che continuerà a crescere, ad evolversi, a espandersi in ogni angolo della vita quotidiana. Perché la cultura, quando viene vissuta con curiosità e passione, non è mai una meta, ma un viaggio senza fine.