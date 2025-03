Esplosione di colori all’agri Carnevale

Maschere di foglie e fiori, un racconto legato all’ambiente e tantissimi colori. Si può riassumere così l’agri Carnevale che si è svolto ieri al Mercato Campagna Amica di Macerata.

I bambini e le bambine sono arrivati mascherati e sono stati accolti da Barbara Fabiani, autrice del libro “Racconti di Campagna”, edito da Giaconi Editore. La mattinata è iniziata con la lettura di uno dei racconti del libro, più precisamente la storia di Tic, l’uccellino che il bambino Francesco salvò (lettura animata con cartonati). Successivamente i bambini e le bambine hanno creato le loro maschere con foglie e fiori.

Ultimato il laboratorio, i piccoli e le piccole partecipanti si sono divertiti a lanciare i coriandoli tra loro in una vera esplosione di colori. Infine hanno sfilato con le mascherine al viso, insieme ai produttori. Tutti e tutte in fila indiana per salutare i clienti e gli agricoltori.