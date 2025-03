Gli studenti incontrano Paolo Ruffini: «Credo sia bello immaginare un presente in cui ognuno lascia più spazio all’umanità»

La libreria Del Monte di Macerata ha ospitato l’attore e scrittore Paolo Ruffini, che ha presentato il suo ultimo libro “Benito, presente!” edito da Baldini e Castoldi. L’evento, martedì, ha attirato un folto pubblico ed ha visto partecipare, la classe 5M del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Macerata, frequentatrice d’eccezione della libreria e già ospite presso la stessa dell’iniziativa “Io leggo perché” dell’ottobre scorso.

In particolare, alcuni allievi e allieve hanno rivolto a Ruffini interessanti domande sulla genesi del romanzo e sui molteplici interessi dell’autore, che si è dimostrato entusiasta nell’accoglierli e nel rispondere alle loro curiosità.

Benito Presente! trasporta il lettore in un viaggio tra passato e presente, tra realtà e fantasia. La narrazione ha per protagonista Edoardo Meucci, un insegnante di Storia che, a seguito di un incidente con uno studente che ha espresso ammirazione per Mussolini, viene trasferito in una scuola elementare a Predappio, paese natale del dittatore. Qui un evento straordinario lo catapulta nel 1890, dove si trova faccia a faccia con un giovane Benito Mussolini, descritto come un bullo violento e anaffettivo. Meucci dovrà affrontare una scelta cruciale: cercare di cambiare il futuro di Benito, educandolo con amore e comprensione.

Paolo Ruffini invita il lettore a una profonda riflessione sul potere dell’educazione e sull’importanza di affrontare il passato per costruire un futuro migliore. Centrale nel libro è il tema dell’educazione emotiva e spirituale, come lo stesso autore livornese ha evidenziato dicendo: «Credo sia bello immaginare un presente in cui ognuno lascia un po’ più di spazio all’umanità e, se c’è qualcuno in difficoltà, cercare di aiutarlo».

L’appuntamento alla Libreria Del Monte è stata una delle tappe del tour marchigiano di Ruffini, che, in qualità di attore protagonista, è andato in scena al Teatro Verdi di Pollenza con il suo spettacolo “Din Don Down “.

La docente Giuseppina Capodaglio ringrazia gli studenti che hanno letto il libro e con entusiasmo hanno intervistato l’autore, Paolo Ruffini.