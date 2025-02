Ricette gourmet per proposte di street food innovative e sostenibili: al “Varnelli” è tempo di contest

“Creatività e qualità in cucina” è il progetto dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli che unisce formazione, eccellenze gastronomiche e sostenibilità. Realizzato in collaborazione con La Nef di Ancona, tra le aziende di distribuzione di salmone affumicato e di specialità ittiche più dinamiche a livello nazionale e tra le aziende di punta del territorio marchigiano nel settore ittico, è stato presentato agli studenti e alle studentesse della classi 4, indirizzo cucina, dell’Alberghiero “Varnelli” il 21 febbraio nello splendido Salone di Palazzo Cima a Cingoli.

«“Creatività e qualità in cucina” – si legge in un nota della scuola – si inserisce nell’Unità didattica di apprendimento “gli alimenti e la qualità alimentare”. Gli studenti e le studentesse avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie competenze, elaborando ricette gourmet per proposte di street food innovative e sostenibili, partendo da materie prime di alta qualità fornite da La Nef. Tra gli ingredienti protagonisti del progetto figurano il salmone coda nera, le alici del Cantabrico, il polpo del Marocco e il baccalà, prodotti d’eccellenza che gli allievi e le allieve dovranno valorizzare attraverso le proprie creazioni culinarie».

Entro il 21 marzo, gli studenti e le studentesse potranno candidarsi presentando le proprie proposte di ricette gourmet. Tra tutte le proposte pervenute, ne saranno selezionate cinque, i cui autori e autrici accederanno alla fase finale: un’emozionante sfida culinaria in puro stile MasterChef, che si terrà il 3 aprile all’Alberghiero di Cingoli. L’evento si svolgerà nei laboratori di cucina della scuola, dotati delle più moderne attrezzature e simbolo di innovazione, dove i finalisti daranno prova della loro abilità in una competizione all’ultimo piatto.

Durante l’evento, i finalisti si confronteranno all’insegna della creatività e della tecnica, mettendo in pratica le conoscenze apprese sui banchi di scuola. Il vincitore o la vincitrice del contest avrà la possibilità di partecipare a un esclusivo corso con Michele Antonelli, chef panettiere di fama, considerato tra i migliori nel suo settore. Inoltre, sarà assegnato un premio a sorpresa, che verrà svelato soltanto il giorno della finale.