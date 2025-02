Fiorai e parrucchieri, vigili urbani e farmacisti: lettori d’eccezione nelle scuole di Cingoli

“Oggi è venuta una persona a leggere, stasera mi leggi qualcosa tu?”. E’ questo il titolo dell’iniziativa che si è svolta dal 17 al 22 febbraio in tutte le sezioni dell’Infanzia, nelle classi della primaria e delle secondaria dell’istituto comprensivo “Coldigioco-Mestica” di Cingoli dove sono intervenuti lettori volontari per ribadire l’importanza della lettura che l’adulto può fare al bambino anche quando questi è ormai in grado di leggere da solo.

L’ attività, promossa dallo storico progetto lettura dell’istituto “In biblioteca il tempo vola!” insieme al gruppo locale Nati per Leggere, rientra nell’iniziativa nazionale “Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole”.

All’interno dell’istituto, l’iniziativa è stata presentata con il titolo “Oggi è venuta una persona a leggere…”, perché è la frase che di solito i bambini e le bambine dicono a casa e che, nell’intenzione degli organizzatori, dovrebbe essere rivolta ai genitori così, per intero “Oggi è venuta una persona a leggere, stasera mi leggi qualcosa tu?”, proprio per sottolineare anche l’importanza della lettura familiare.

Numerosissimi sono stati i lettori che hanno dato la loro disponibilità, mutuati dalla società civile, dai fiorai ai parrucchieri, dai vigili urbani ai farmacisti, dall’ambito familiare, nonni e genitori, dalla scuola stessa, e questo proprio per evidenziare come la lettura debba essere “a carico” di tutta la comunità perché in questo modo si accrescono lo spirito critico, la capacità di decodificazione del reale e con essi il valore della partecipazione alla costruzione del bene comune.

Un ruolo importante hanno svolto le lettrici del gruppo Nati per Leggere di Cingoli che sono state presenti in tutte le scuole dell’Infanzia.

A tutti i lettori volontari che hanno regalato il loro tempo e il loro entusiasmo e i cui nomi sono di seguito elencati, va un riconoscente ringraziamento.

Hanno letto nella scuola dell’Infanzia di Villa Strada Samuela Ciriaci con il kamishibai e Chiara Leone, Gilda Branchesi in quella di Cingoli; Samuela Ciriaci, Edoardo Nocelli , Marina Leccesi, Monica Lillini ed Emanuele Sterpi nelle sezioni di Grottaccia.

Nella Scuola Primaria di Cingoli sono intervenuti Sabrina Scalpelli, Maurizio Borri, Pamela Marconi, Lilli Mugianesi, Giuliana Pollonara, Giovanni Sbergamo e Luca Pernici; a Grottaccia Giacomo Marcelloni, Teresa Valenti, Lucia Federici, don Pawfl,

Marzia Paulini e a Villa Strada Cristiana Nardi, Nicoletta Nocelli, Mauro Nocelli, Gabriella Verdinelli e Omar Piccinini. Nelle classi della secondaria di primo grado di Cingoli i lettori sono stati Edoardo Salvioni, Luca Massaccesi e don Pawfl.

L’iniziativa si è svolta anche nelle scuole del comune di Apiro dove sono intervenuti Tania Novelli e Miriam Ragni nella Scuola Primaria, Luca Massaccesi nella Secondaria e dove anche gli alunni più grandi hanno letto per i più piccoli: le seconde della Secondaria alla quarta e alla quinta primaria, la quinta all’Infanzia, la quarta alla prima.